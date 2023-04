Arvio taisteluista: Venäjän hyökkäykset hyytyivät täysin

Viime viikko ei tuonut suuria muutoksia käynnissä olevaan Ukrainan sotaan, kertoo sotaa seuraavan Rochan-analyysiyhtiön johtaja Konrad Muzyka.

– Venäjän hyökkäykset jatkuivat, mutta Itä-Ukrainan Bahmutin ympäristöä lukuun ottamatta he eivät saavuttaneet alueellisia voittoja, hän toteaa Twitterissä

Venäjän joukkojen kerrotaan lisänneen hieman hyökkäystensä maantieteellistä laajuutta Harkovan alueella, mutta heidän hyökkäyksensä eivät muuttaneet alueen etulinjaa.

– Aiemmat tiedot venäläisten etenemisestä Luhanskin alueella sijaitsevan Makijivkan lähellä osoittautuivat perusteettomiksi. Hyökkääjä ei saavuttanut alueellisia voittoja Luhanskissa, vaikka he keskittivät huomattavan paljon voimaa erityisesti Kreminnan ympäristöön, Muzyka sanoo viikkokatsauksessaan.

– Venäläiset eivät saaneet vahvistettuja voittoja laajemmalla Donetskin alueella. Heidän hyökkäysvoimansa Avdijivkan lähellä hyytyi. Hyökkäykset muilla näennäisesti ensisijaisilla suunnilla torjuttiin.

Muzykan mukaan hyökkääjän onnistui edetä jonkin verran Bahmutissa (Donetskin alueella).

– Venäläiset hallitsevat nyt yli 70 prosenttia kaupungista. Viime viikolla (palkkasotilasyhtiö) Wagner valtasi myös alueita, jotka ovat hyvin lähellä Bahmutin ja Tshasiv Jarin yhdistävää (huolto-) tietä. Hyökkäykset tällä alueella ovat todennäköisiä.

Tilanne Zaporižžjan alueella pysyi katsauksen mukaan ennallaan.

– Venäläiset lähteet kuitenkin väittivät, että ukrainalaiset lähettivät alueelle uusia yksiköitä, oletettavasti tulevaa vastahyökkäystään varten.

Ukrainan joukkojen kerrotaan päässeen Dnepr-joen yli ja kaivaneen sen itäpuolelle puolustusasemia Hersonin alueella.

– Tässä vaiheessa ei vaikuta siltä, että kyseessä olisi laajempi sillanpääasema, jota käytettäisiin jalansijana jatkohyökkäyksille.

We just published our Situational report from the war in Ukraine covering the past week's development.

Key takeaways: pic.twitter.com/F5e45hsz96

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) April 24, 2023