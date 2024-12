Venäläisten järkytys: Varastojen vanhoista panssareista paljastui pahoja puutteita

Venäläisessä puolustusalan asiantuntijajulkaisussakin myönnetään, millaisia hankaluuksia varastoissa olleiden tai vaurioituneiden taistelupanssarivaunujen ja muiden panssariajoneuvojen käyttöön ottamisessa on ollut. Aivan täysin uskottavilta venäläisväitteet eivät kuulosta.

Venäjän asevoimien huolto- ja logistiikkajoukkojen (MTO) lehdessä julkaistusta artikkelista kertoo ukrainalainen Defence Express.

Julkaisun mukaan venäläiset tankit ovat osoittautuneet huomattavasti vaikeammiksi korjata kuin virallisissa oppaissa sanotaan. Tämän kuvataan pidentäneen korjausaikoja oletetusta ainakin 15-20 prosentilla.

Venäläisten sanotaan myös heränneen Ukrainan sodan aikana vaunujen ja niiden aseiden ja muiden varusteiden laajan kirjon aiheuttamiin ongelmiin. Venäläisissä tankeissa ja panssariajoneuvoissa käytetään jutun mukaan esimerkiksi jopa seitsemää erilaista moottoria. Tämä vaikeuttaa huoltoa ja korjauksia merkittävästi. Neuvostoajoilta periytynyt ongelma on vaivannut Venäjän asevoimia jo pitkään.

Venäläisjulkaisussa tilitetään myös siitä, missä kunnossa kalustoa saapuu varastotukikohdista. Vaunujen kerrotaan tarvitsevan kokonaan uusia moottoreita ja varaosa- ja työkalutäydennyksiä. Vaunujen viestintälaitteissa ja sähkö- ja tulenjohtojärjestelmissä on myös ollut runsaasti vikoja.

Varastoista tulevien vaunujen saaminen sotakuntoon on venäläisartikkelin mukaan vaatinut asiantuntijoita panssarivaunuja korjaavilta ja valmistavilta tehtailta ja myös varastotukikohdista.

Varastosta otetun vaunun saaminen käyttöön voi jutun mukaan viedä tämän takia jopa kymmenen päivää.

Afganistanissa ja Irakissa olleen ja siellä varaosien lähteeksi päätyneen amerikkalaiskaluston uudelleen käyttöön palauttamisen hankkeissa mukana ollut puolustusasiantuntija Trent Telenko epäilee virallisen venäläisjulkaisun lausuntoa. Hän sanoo X:ssä suoraan, että puhe kymmenestä päivästä on silkkaa roskaa.

Hän muistuttaa, että sinänsä hyvin pidetyn, mutta pitkään seisoneen Yhdysvaltain armeijan kuorma-auton moottorin ja vaihteiston saaminen takaisin käyttökuntoon vei useita viikkoja tai jopa kuukausia.

– T-62-, T-64- tai T-72-vaunujen voimanlähteet eivät ole olleet tuotannossa yli 35 vuoteen ja [niiden korjaamisen] on pakko olla kuukausien työ, hän päivittelee.

Telenko huomauttaa myös, että artikkelissa jätetään mainitsematta, että venäläisissä T-64-, T-72- ja T-80-vaunuissa on ollut viisi eri sukupolvea 125 millimetrin tykkejä ja viisi erilaista automaattilataajaa.

Venäjä on avoimista lähteistä saatavien tietojen perusteella työntänyt rintamalle jo pitkään vanhaa neuvostoaikaista kalustoa.

