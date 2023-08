Venäläisten enemmistölle Vladimir Putinin toimet ovat O.K.

Pariisin toisen maailmansodan aikaisen natsimiehityksen aikana suurin osa kaupungin asukkaista ei aktiivisesti tukenut eikä myöskään vastustanut saksalaisia, vaan tyytyi seuraamaan tapahtumia hiljaa sivusta, venäläinen politiikan tutkija Andrei Kolesnikov muistuttaa.

Suuri osa Venäjän väestöstä suhtautuu hänen mukaansa nyt Vladimir Putinin hallintoon hyvin samankaltaiseen tapaan.

– Juuri tämä enemmistön välinpitämättömyys, opportunismi ja sopeutumiskyky pitävät Putinin hallintoa pystyssä, Carnegie-ajatushautomon Venäjän ja Euraasian tutkimusohjelmassa työskentelevä Kolesnikov toteaa artikkelissaan.

Hän katsoo suuren osan venäläisistä tosiasiallisesti tukevan ”sotilaallista erikoisoperaatiota” Ukrainaa vastaan välttääkseen joutumasta itse rintamalle, saadakseen jatkaa elämäänsä suhteellisen häiriöttömästi ja varmistaakseen sen, että heidän elintasonsa heikkenee vain niin hallitusti kuin nykyoloissa on mahdollista.

Venäläiset on saatu hänen mukaansa uskomaan, että heidän maansa on joutunut maailmanlaajuiseen konfliktiin länttä vastaan ja että heidän on pidettävä yhtä – maksoi mitä maksoi. Vaikeneminen hyväksynnän merkkinä on passiivisen mukautumisen tärkein käyttäytymispiirre, jota Putinin järjestelmä pyrkii aktiivisesti hyödyntämään. Järjestelmän totalitaarinen ulottuvuus vaatii kuitenkin kansalaisilta aktiivisempaa ja aggressiivisempaa toimintaa, viime kädessä myös suoraa panosta sotatoimiin Ukrainaa vastaan.

Vaikka suurin osa venäläisistä vakuuttaisi kiihkeästi tukeaan Putinille, he eivät Kolesnikovin mukaan halua omakohtaista osallistumista sotaan, vaan mukavaa elämää.

– Kremlin manipulaattorit eivät ole aina ymmärtäneet tämän merkitystä. Usko nopeaan voittoon johti aluksi vakuutteluihin siitä, että ”erikoisoperaation” toteuttaisivat kokonaan ammattisotilaat. Kun se sitten muuttui ”eksistentiaaliseksi” vastakkainasetteluksi ”Venäjän tuhoamiseen aina pyrkineen” lännen kanssa, hallinto alkoi vaatia ihmisiltä suoraa fyysistä osallisuutta sotaan, Kolesnikov sanoo.

Osana uutta todellisuutta Venäjän kouluissa on vaihdettu historian oppikirjat, niissä annetaan pakollista ”patrioottista” opetusta, ja kansaa rohkaistaan tuomitsemaan ja jopa suoranaisesti vainoamaan niitä, jotka vastustavat Putinin hallintoa tai edes kritisoivat sen linjauksia.

– Tämä totalitaarisen valtion ja puolimobilisoidun yhteiskunnan sekamalli näyttää olevan täysin keskivertovenäläisten hyväksyttävissä. Malliin on varmasti mahdollista sopeutua myös taloudellisesti: elintason asteittainen laskuhan on ollut normi jo talouden vuonna 2014 alkaneesta stagnaatiosta lähtien, Kolesnikov toteaa.