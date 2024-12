Venäläistankkeri katkesi kahtia Krimin lähellä

Venäläinen öljytankkeri Volgoneft-212 on katkennut kahtia lähellä Venäjän miehittämää Krimiä. Vahvistamatonta videomateriaalia tankkerin hätätilanteesta on jakanut viestipalvelu X:ssä muun muassa Ukrainan sotaa seuraava War Translated-tili.

Tilin tietojen mukaan aluksella on 13 henkilön miehistö. Volgoneft-212:n kerrotaan kuljettavan noin 4300 tonnia polttoöljyä.

Venäläisen Kommersant-sanomalehden mukaan merihädässä alueella olisi myös toinen tankkeri, Volgoneft 239. Venäjän pelastusministeriö kertoo lähettäneensä alusten avuksi pelastushenkilöstöä ja helikopterin. Sääolosuhteita alueella kuvaillaan huonoiksi.

Russian tanker Volgoneft 212 has encountered a disaster near the Kerch Strait, breaking in half. There are 13 crew members aboard. Reports indicate the tanker is carrying approximately 4,300 tons of fuel oil. pic.twitter.com/j9SzDgtvvo

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 15, 2024