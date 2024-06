Venäläistä sotalaivaa on kunnostettu 27 vuotta

Venäjän propagandalähteet tiedottavat, että Venäjän merivoimien kolmannen Orlan-luokan ydinkäyttöisen risteilijän, vuonna 1986 valmistuneen Admiral Nahimovin paluuta palveluskäyttöön on lykätty jälleen, nyt vuoteen 2026. Sen korjausten ja päivitysten piti valmistua tänä vuonna.

Venäläiset ovat puuhastelleet aluksen korjausten ja päivitysten kanssa Vienanlahden etelärannalla Severodvinskissä jo vuodesta 1997 lähtien ja käyttäneet siihen varoja yli viiden miljardin euron edestä, mutta edelleenkään alus ei ole valmistunut luvatuksi 80:n Kalibr NK, P-800 Oniks ja Zirkon -ohjuksen lavetiksi. Jo surullisenkuuluisaa Admiral Nahimovia on korjattu ja päivitetty kaksi kertaa niin pitkään kuin se ehti olla vesillä. Se ohittaa korjausten kestossa jopa pahamaineisen lentotukialuksen Admiral Kuznetsovin, josta venäläiset eivät ole tiedottaneet mitään pitkään aikaan.

On täysin mahdollista, että Admiral Nahimov ei palaa enää käyttöön. Laivanvarustamo Sevmashin ilmoitettiin viime marraskuussa käynnistävän aluksen kaksi ydinreaktoria, mutta sen jälkeen aiheesta ei ole kerrottu mitään. Reaktorit on pitkän seisokin jälkeen pakko tarkastaa ennen uudelleenkäynnistystä, ja on mahdollista, ettei niitä voida enää käynnistää, jolloin alus ei enää koskaan lähde telakalta merelle.

Elokuussa 2023 venäläiset medialähteet uutisoivat, että alusta on korjattu jo yli 200 miljardin ruplan arvosta, mutta todelliset kulut voivat olla tällä hetkellä jo huomattavasti suuremmat, koska TASS ilmoittaa korjausten aloitukseksi vasta vuoden 2013. Näyttää kuitenkin siltä, että Kremlillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yrittää saada vietyä aluksen korjaukset ja päivitykset päätökseen, koska siitä edelleen tiedotetaan. Yli 3 000 ihmisen ilmoitetaan osallistuneen aluksella tehtyihin töihin.

Pakottava syy voi olla se, että Venäjän Pohjoisen laivaston on saatava uusi muodollinen lippulaiva. Nykyinen lippulaiva, Admiral Nahimovin Projekt 11442M -luokan sisaralus Pietari Suuri on odottanut telakalle pääsyä jo viime vuodesta lähtien, todennäköisesti poistettavaksi käytöstä.