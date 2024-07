Venäläissotilas yritti pakoon mönkijällä, tuho tallentui videolle

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee jakaa viestipalvelu X:ssä videon Ukrainan asevoimien onnistuneesta iskusta videolinkillä ohjatulla FPV-lennokilla.

Ukrainan asevoimien 225. rynnäkköpataljoonan Telegramissa julkaisema video näyttää, kuinka lennokki seuraa hiekkatiellä kulkevaa mönkijää. Lopulta lennokki lentää päin mönkijää ja räjähtää.

Video on katsottavissa alla olevasta upotuksesta.

225. rynnäkköpataljoona kirjoittaa Telegramissa, että erikoisjoukkojen sotilaat onnistuivat paikantamaan venäläissotilaiden aseman summittaisen sijainnin metsäisessä maastossa. Suora isku asemaan ei ukrainalaisen joukkoyksikön mukaan ollut mahdollista, joten aseman lähialueita päätettiin tarkkailla tiedustelulennokeilla.

Kun mönkijän nähtiin lähtevän liikkeelle, välitettiin 225. hyökkäyspataljoonan mukaan tieto siitä välittömästi eteenpäin FPV-lennokkeja operoivalle taholle.

Ukrainalaisjoukon mukaan myös venäläissotilaiden asemaan pystyttiin iskemään tykkitulella sen paljastuttua.

Video of an FPV strike on a Russian soldier on an ATV by Ukraine’s 225th Assault Battalion. https://t.co/DklI9t7Hzv pic.twitter.com/ahv0MleC5T

— Rob Lee (@RALee85) July 8, 2024