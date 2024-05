Venäläissotilas vetoaa videolla Vladimir Putiniin: ”Teen kuolemaa”

Venäjän asevoimien Ukrainasta palannut sotilas Dima Zolotov on julkaissut sosiaalisessa mediassa vetoomuksen Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Videon on kääntänyt ja julkaissut X-viestipalvelussa entinen Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Geraštšenko.

Videolla esiintyvä Zolotov kertoo sotineensa Ukrainassa puolen vuoden ajan, kokeneensa kamalia asioita ja haavoittuneensa. Hänen valituksensa aihe liittyy siihen, ettei hän ole saanut hänelle luvattuja korvauksia haavoittumisesta.

Alun perin Zolotoville oli hänen omien sanojensa mukaan luvattu palveluksesta 4,5 miljoonaa ruplaa, eli noin 45 000 euroa.

– Minulle ei maksettu mitään. Tai no, sain joitain hiluja ollessani rintamalla, siinä kaikki, Zolotov valittaa.

Zolotovin mukaan hän haki korvauksia sotilaalliseen erikoisoperaatioon osallistuneiden suojelurahastolta sekä suoraan asevoimilta. Värväystoimistossa miestä kuitenkin käskettiin kirjoittamaan lausunto sotilasurastaan, jonka jälleen korvausten maksamista harkittaisiin.

– Tulin takaisin sodasta, ja nyt minulla ei ole mitään. Teen kuolemaa. Minulla ei ole rahaa, ei mitään. Minulle luvattiin kokonaisia kultaisia vuoria, Zolotov tillittää.

Zolotov kohdistaa kritiikkinsä erityisesti Putinia kohtaan, joka on Zolotovin mukaan syyllinen nykyiseen tilanteeseen. Hän kysyykin, miksi venäläiset ovat valinneet tällaisen presidentin ja mihin häntä tarvitaan.

Videon lopuksi Zolotov pyytää ihmisiltä tukea. Hän kertoo rahan sijaan haluavansa, että hänen viestinsä saavuttaisi Putinin.

– Vladimir Vladimirovitš, oletko hämilläsi? Anna FSB:n (turvallisuuspalvelun) tai kansalliskaartin tulla hakemaan ja tappamaan minut, Zolotov uhoaa videon lopuksi.

Tapaus ei ole ensimmäinen, jossa venäläissotilaiden palkat on jätetty maksamatta. Syyskuussa 2023 venäläissotilaat julkaisivat sosiaalisessa mediassa videon, jossa he kertoivat viranomaisten hylänneen heidät asemalaiturille ja jättäneen heidän palkkansa maksamatta.

"Vladimir Vladimirovich, aren't you confusing things? I really came from the war, I have no money, nothing now, I'm just dying. And you're choosing this president? What the f**k do you need him for?"

Dmitry Zolotov, a soldier of the Russian Armed Forces, miraculously survived… pic.twitter.com/hjchss2m2x

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 18, 2024