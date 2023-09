Juna-asemalle hylätyt sotilaat valittavat: Palkkoja ei maksettu

Liikekannallepanossa pakkovärvätyt venäläissotilaat ovat julkaisseet viimeisen vuoden aikana sosiaalisessa mediassa lukuisia videoita, joissa on valitettu varustepulasta, heikosta johtamisesta ja muista epäkohdista.

Tuoreessa julkaisussa Pohjois-Kaukasian Stavropolista kotoisin olevat miehet valittavat joutuneensa matkustamaan Länsi-Venäjälle omilla rahoillaan. Heidän mukaansa viranomaiset eivät maksaneet palkkoja, vaan hylkäsivät heidät rautatieasemalle ”kuin ääliöt”.

Telegramissa julkaistulla videolla sotilaat istuvat ja makoilevat kadulla. Yksi miehistä sanoo kyseessä olevan Kovrovin juna-asema Vladimirin alueella.

– Kukaan ei halua ottaa meitä takaisin. He sanoivat, että maksatte liput omasta pussistanne. Joten ihmiset nukkuvat. En tiedä, mitä asialle pitäisi tehdä, sotilas sanoo.

Hän sanoo toivovansa, että videon julkaisu vauhdittaisi heidän palkanmaksuaan.

Sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen huomauttaa X:ssä, että vastaavia videovetoomuksia julkaistiin varsinkin liikekannallepanon alkuvaiheessa. Tuolloin uusia sotilaita eli ”mobikkeja” jätettiin usein odottamaan jatkokuljetuksia pelloille ilman ruokaa tai suojaa.

Julkaisujen katsotaan osoittavan, että Venäjän liikekannallepanon ongelmia ei ole saatu täysin ratkaistua vuoden aikana.

1/ Mobilised Russians from the Stavropol region complain that they've been "abandoned here like morons" at a railway station in western Russia, after being made to travel at their own expense and not being paid their salaries. They're now appealing for help. ⬇️ pic.twitter.com/6BfwVT2pto

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) September 3, 2023