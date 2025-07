Venäläissotilas valittaa olleensa kellarissa viisi kuukautta

Viestipalvelu Telegramissa julkaistulla videolla venäläissotilas kertoo odottaneensa haavoittuneiden evakuointia jo lähes viisi kuukautta ukrainalaiskaupunki Tšasiv Jarissa sijaitsevan talon kellarissa.

Videolla sotilas esittäytyy Murat Madžitovitsh Gotšijajeviksi, joka karatšainimenä viittaa hänen alkuperäkseen Pohjois-Kaukasian. Hän kertoo olevansa 41-vuotias ja palvelevansa 217. kaartin laskuvarjorykmentin (sotilasyksikkö 62295) 4. rynnäkkökomppaniassa.

Gotšijajev kertoo astuneensa miinaan ja haavoittaneen jalkansa.

– Olen elossa, mutten pysty kävelemään, sanoo Gotšijajev videolla.

Sotilas valittaa esimiestensä olevan piittaamattomia. Häntä ja toista haavoittunutta ei ole evakuoitu, eikä komppanianpäällikkö tai tämän apulainen aio tehdä mitään heidän hyväkseen. Hänen sopimuksensa olisi pitänyt päättyä jo 30. kesäkuuta 2025, mutta hänet on todettu kadonneeksi 18. helmikuuta 2025.

Videon esille nostanut brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen toteaa viestipalvelu X:ssä, että venäläispäällystö näyttää omaksuneen kannan, jonka mukaan sotapalvelus päättyy vasta kuolemaan. Haavoittuneita ei kannata evakuoida, jos nämä pystyvät vielä pitelemään asetta. Päällystö kehottaa haavoittuneita sotilaita vain ”ryömimään pois” selvitäkseen.

– Gotšijajev on selvästi kellarissa, jota muut sotilaat käyttävät – onkin mahdotonta selvitä viisi kuukautta ilman ruokaa, vettä ja lääkintätarvikkeita. Ottaen huomioon Tšasiv Jarin taistelun ankaruus, monet muut ovat todennäköisesti myös jumissa, arvioi Owen.

Tšasiv Jarissa on taisteltu ankarasti huhtikuusta 2024 lähtien. Ennen Venäjän suurhyökkäystä pikkukaupungissa oli 12 000 asukasta, mutta nyt se on käytännössä pyyhitty maanpinnalta. Venäläismiehittäjän hallussa on tällä hetkellä 90 prosenttia kaupungista menettäen tuhansia sotilaita sen taisteluissa. Samalla haavoittuneiden hoitamatta jättäminen lisää kaatuneiden määrää. Owen arveleekin nyt suurimman osan taistelukenttien haavoittuneista venäläisistä kuolevan.

1/ A wounded Russian soldier has made a video appealing to be evacuated from the destroyed frontline town of Chasiv Yar where, he says, he has been stranded in a cellar for five months. ⬇️ pic.twitter.com/oVI0wWR5e4

8/ According to recent accounts from other units, commanders tell their men that they must "crawl out", as they will otherwise not be rescued. Many, probably most, of the wounded likely die on the battlefield, adding to Russia's huge casualties. /endhttps://t.co/10RuM1Lhh8

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 11, 2025