Venäläissotilaat antautuivat taisteluroboteille

Venäläissotilaiden sanotaan antautuneen Ukrainan taisteluroboteille ensimmäistä kertaa sodan aikana.

Ukrainan 3. rynnäkköprikaati kertoo Telegram-kanavallaan tehneensä Harkovan alueella hyökkäyksen, jossa käytettiin pelkästään FPV-räjähdedroneja ja taistelurobotteja eli miehittämättömiä maa-ajoneuvoja.

Hyökkäyksessä ei käytetty jalkaväkeä, joten tappioita ei tullut.

– Ukrainalaisten FPV-dronejen iskujen jälkeen taistelurobotti lähestyi venäläisten tuhottuja asemia, kun vihollinen ilmoitti antautuvansa välttääkseen räjäytyksen.

– Dronet johdattivat antautuneet miehittäjät meidän linjoillemme, ja heidät otettiin sotavangeiksi määräysten mukaisesti, 3. rynnäkköprikaati kertoo.

Ukrainan joukot ottivat haltuunsa venäläisiltä valtaamansa asemat.

3rd Assault Brigade carried out a fully robotic assault near Kharkiv — no infantry, no losses. Enemy positions were cleared and prisoners taken using only drones and UGVs. #Ukraine #DefenseTech pic.twitter.com/upl9aiWqk9

Enemy fortifications were attacked by FPV and NRK kamikazes. The robot was already approaching the destroyed dugout when the enemy, in order to avoid being blown up, announced surrender. The occupiers who surrendered were taken to the Ukrainian border by UAVs and taken prisoner…

— Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) July 9, 2025