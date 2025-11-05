Verkkouutiset

Yhdysvaltain laivaston Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjä USS Gravely saapui hiljattain harjoitukseen Venezuelan lähelle. AFP / LEHTIKUVA / MARTIN BERNETTI

Venäläispoliitikko: Venezuelaan on toimitettu yllätysaseita

  • Julkaistu 05.11.2025 | 10:50
  • Päivitetty 05.11.2025 | 10:50
  • Venäjä, Venezuela
Duuman puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajan mukaan maahan on jo saapunut ilmatorjuntajärjestelmiä.
Venäjän duuman puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Aleksei Zuravljovin mukaan Moskova saattaa lähettää ballistisia ohjuksia ja risteilyohjuksia Venezuelaan. Haukkana tunnetun venäläispoliitikon mukaan maahan on jo toimitettu Pantsir- ja Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä.

– Tarkot tiedot siitä, mitä Venäjältä on tuotu ja miten paljon ovat salaisia, joten amerikkalaisille voi olla luvassa yllätyksiä, Zuravljov sanoi Venäjän valtion lehti Gazetan mukaan.

Hänen mukaansa mikään ei estä Venäjää lähettämästä Venezuelaan uusimpia venäläisaseita.

– En näe mitään estettä sille, että ystävällismieliselle maalle lähetetään uutuuksia kuten Oreshnikeja tai kykynsä todistaneita Kalibr-ohjuksia. Mitkään kansainväliset sopimukset eivät tätä ainakaan estä.

Oreshnik on hiljattain käyttöön otettu ballistinen ohjus, jota on rummutettu runsaasti Venäjän propagandassa. Asiantuntijoiden mukaan pakotteiden kuristama venäläinen puolustusteollisuus ei pysty tuottamaan kuin parisenkymmentä Oreshnik-ohjusta vuodessa. Myös väitteitä aseen ominaisuuksista on epäilty paisutelluiksi.

Yhdysvallat on koonnut viime viikkoina runsaasti sotavoimaa Venezuelan lähelle. Kaluston siirtojen on arvioitu kielivän mahdollisista iskuista Venezuelaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kuitenkin toppuutellut väitteitä.

Valkoisen talon mukaan operaatioissa on kyse huumeiden salakuljetukseen puuttumisesta. Trumpin hallinto on tehnyt runsaasti iskuja väitettyjä huumeiden salakuljettajia vastaan Karibianmerellä ja Itäisellä Tyynellämerellä.

