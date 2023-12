Oligarkin lapset paljastuivat Liettuan kansalaisiksi

Liettuan sisäministeriö on vahvistanut, että Kremliä lähellä olevan venäläisoligarkki Roman Abramovitšin lapset ovat Liettuan kansalaisia. Asia paljastui Siena Center for Investigative Journalism -journalistiverkoston tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan Abramovitšin lasten Liettuan kansalaisuuksia on yritetty käyttää EU-pakotteiden kierämiseen. Brittilehti The Guardianin mukaan Abramovitš ehti siirtää omaisuutensa lapsilleen juuri ennen pakotteiden asettamista.

– Maamme kannalta ei todellakaan näytä hyvältä, kun (Kremlin) hallinnon läheisillä ihmisillä on lailliset oleskeluasiakirjat ja he voivat käyttää näitä asiakirjoja kansainvälisten pakotteiden kiertämiseen. Olen todella sitä mieltä, että tämä asia on ratkaistava, ja jos muutoksia tarvitaan, ne käynnistetään, Liettuan pääministeri Ingrida Šimonyten sanoi maan yleisradio LRT:lle.

Abramovitšin lapset saivat Liettuan kansalaisuudet ennen Ukrainan sodan syttymistä. Liettuan maahanmuuttoviraston mukaan kansalaisuudet myönnettiin syntyperän perusteella, sillä Roman Abramovitšin isovanhemmat asuivat aikoinaan Liettuassa. Hänellä itsellään ei viraston mukaan ole Liettuan kansalaisuutta.

Liettuan sisäministeri Agne Bilotaiten mukaan hallitus valmistelee parhaillaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi Liettuan kansalaisuuden poistamisen kansalliseen turvallisuuteen liittyvän uhan perusteella. Tämä koskisi myös niitä henkilöitä, jotka ovat saaneet kansalaisuuden syntyperän perusteella.