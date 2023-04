Venäläisnaisia pakotetaan upseerien ”kenttävaimoiksi”

Venäjän armeijassa palvelevia naissotilaita pakotetaan upseerien niin sanotuiksi ”kenttävaimoiksi”, joiden tehtävänä on palvella ja viihdyttää upseereita. Käytännössä ”kenttävaimona” toimiminen rintamalla tarkoittaa seksisuhteeseen pakottamista.

Asiasta kertoo Radio Free Europe/Radio Liberty, joka on haastatellut 42-vuotiasta Venäjän armeijasta paennutta naissotilasta.

Palvelusaikanaan hän kertoo kokeneensa jatkuvaa seksuaalista häirintää, ja lopulta hänet pakotettiin joukkojen upseerin ”kenttävaimoksi”. Naiselle kerrottiin, että kenttävaimon tehtäviin kuuluvat muun muassa siivous, ruoanlaitto ja upseerin hemmottelu, mikä viittaa seksisuhteeseen.

Nainen kertoo kieltäytyneensä ”kenttävaimoksi” ryhtymisestä. Tämän jälkeen armeijan joukot ovat rankaisseet häntä muun muassa pakottamalla naisen yöpymään ulkona. Hänet on monesti jätetty myös ilman päivittäisiä aterioita. Tarkoituksena oli henkisesti murtaa nainen, jotta hän suostuisi upseerin kenttävaimoksi ja yöpymään tämän vieressä.

RFE:n haastattelema naissotilas kertoo, että hän ei ollut ainoa armeijassa epäasiallista käytöstä kohdannut nainen. Hänen mukaansa samassa armeijan yksikössä oli seitsemän muuta naista, joita painostettiin ryhtymään kenttävaimoksi.

Jos he kieltäytyivät, naisia uhkailtiin ja pahoinpideltiin. Osa naisten saamista vammoista on ollut niin vakavia, että niiden hoito on vaatinut sairaalahoitoa ja leikkauksia. RFE:n haastattelema naissotilas kertoo, että paineen alla osa naissotilaista alistui ja suostui ryhtymään kenttävaimoksi.

Ilmiö ei ole uusi ja ”kenttävaimojen” tiedetään olevan pitkäkestoinen ilmiö Venäjän ja sitä edeltäneen Neuvostoliiton sotilaskulttuurissa. Puna-armeijan joukkojen tiedetään värvänneen naisia kenttävaimoiksi jo toisen maailmansodan aikana. Kaikki kenttävaimosuhteet eivät olleet pakotettuja, vaan osa naisista saattoi suostua ”tehtävään” saadakseen etuja itselleen.

RFE:n haastattelema entinen sotilas Marina Zaitseva kertoo, että kenttävaimot ovat edelleen avoin salaisuus Venäjän armeijassa. Hän ei suosittele Venäjän armeijaan värväytymistä yhdellekään naiselle, sillä hänen mukaansa Venäjällä naissotilaita ”kohdellaan kuin prostituoituja”.

– Ja se on todella surullista, hän sanoo RFE:lle.

1/ Female Russian soldiers are reportedly being subjected to sexual abuse and violence by male soldiers, and being pressured into becoming the ”field wives” of officers, according to an account published by Radio Free Europe (RFE). ⬇️ pic.twitter.com/12xTzju9ps

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) April 16, 2023