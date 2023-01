Siperialaisnainen sai some-tykkäyksestä 400 euron sakot

Kaakkois-Siperiassa sijaitsevan Tšitan kaupungin käräjäoikeus tuomitsi paikallisen Nelly Losevan sakkoihin ”armeijan häpäisemisestä”. Kyseessä on 400 euron suuruinen sakko, kertoo uutissivusto meduza.

Venäläisnainen oli klikannut Ukrainan sotaa käsittelevän some-julkaisun Tykkää-painiketta. Julkaisussa todettiin seuraavanlaisesti:

– Alamme nähdä raportteja mobilisoitujen sotilaiden kuolemista; niitä tulee koko ajan enemmän. He eivät suojele isänmaata, isänmaa itse hyökkäsi naapurimaahan. Ihmisiä kuolee ilman syytä.

Viime joulukuussa sama käräjäoikeus tuomitsi naisen pojan, Ivan Losevin, sakkoihin sodanvastaisten julkaisujen levittämisestä sosiaalisessa mediassa.

Eräässä julkaisussaan Ivan oli kuvaillut näkemäänsä unta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyistä.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Venäjän duuma hyväksyi viime vuoden maaliskuussa lain, joka mahdollistaa ankarat rangaistukset Venäjän asevoimia koskevan ”väärän” tiedon levittämisestä. ”Valheellisen” armeijaan liittyvän tiedon jakamisesta voi joutua vuosikausiksi vankilaan.

