Mies kertoi unestaan Venäjällä – sai sakot

Venäjän hallinto on tukehduttanut sananvapautta entisestään Ukrainan sodan alettua, ja esimerkiksi ”armeijaa koskevan valheellisen tiedon levittämisestä” voi jopa joutua vuosikausiksi vankilaan.

Lainsäädännön tiukentamisen jälkeen Venäjältä on tihkunut tietoja erikoisista oikeustapauksista.

Yksi uusimmista on se, kun Venäjän Tšitan kaupungin käräjäoikeus tuomitsi paikallisen Ivan Losevin sakkoihin ”armeijan häpäisemisen” takia. Venäläismiestä vastaan nostettiin syyte, koska hän oli kertonut unestaan Instagramissa, kertoo The Insider.

Päivityksessään Losev kertoi nähneensä unta, jossa hänet oli mobilisoitu armeijaan ja tuotu leirille.

– Yhtäkkiä Volodymyr Zelenskyin johtamat Ukrainan asevoimien taistelijat ryntäsivät sisään, kokosivat kaikki yhteen ja aikoivat teloittaa meidät ampumalla. Zelenskyin kävellessä ohitseni hän sanoo, että ”Ai, olen nähnyt tarinasi Instagramissa. Kunnia Ukrainalle!”. Vastaan: ”Kunnia sankareille!” Zelenskyi taputtaa minua hyväksyvästi olkapäälle ja sanoo: ”Antaa tämän mennä ja teloittakaa kaikki muut”. Joten tässä me olimme, minä ja hän, seisomassa rinnakkain katsomassa. Sanon myös hänelle: ”Voinko saada selfien kanssasi Instagramiin?” Zelenskyi sanoo: ”Toki”, Losev kuvaili untaan sosiaalisessa mediassa.

Unesta kertova päivitys oli liikaa Venäjän viranomaisille. Ivan Loseville määrättiin 450 euron suuruinen sakko.

A man in the Russian city of Chita has been fined for recounting a dream about Zelenskyhttps://t.co/6ymY5j4cC6

— The Insider (@InsiderEng) December 12, 2022