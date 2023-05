Venäläismedia Wagner-johtajan purkauksesta: Muut joutuisivat vankilaan

Venäjän Wagner-palkkasoturiryhmää johtava oligarkki Jevgeni Prigozhin antoi aiemmin pitkän haastattelun Kreml-mieliselle aktivisti Konstantin Dolgoville.

Sotaa koskevat lausunnot herättivät huomiota, sillä vastaavien asioiden sanominen ääneen Venäjällä ei ole laillista. Prigozhin arvioi helmikuussa 2022 aloitetun ”erikoisoperaation” epäonnistuneen täydellisesti. Hän ihmetteli, miksi venäläisjoukot oli lähetetty ”moukkamaisesti etsimään natseja”.

– Mitä tulee demilitarisointiin: jos erikoisoperaation alussa heillä oli 500 tankkia, niin niitä on heillä nyt 5000. Jos heillä oli 20 000 koulutettua sotilasta, niin nyt heillä on 400 000. Miten me muka demilitarisoimme sen? Sen sijaan tuleekin ilmi, että päinvastoin, mehän olemme militarisoineet Ukrainan, Jevgeni Prigozhin pohti.

BBC on nostanut esiin venäläismedioiden reaktioita haastatteluun. Monet ovat pohtineet Jevgeni Prigozhinin suunnitelmia ja mahdollisia poliittisia ambitioita.

Nezavisimaja Gazeta -lehti kuvailee haastattelua ennennäkemättömäksi sen suorapuheisuuden ja sitä seuranneen kohun vuoksi. Lehti huomauttaa Wagner-johtajan arvostelleen jälleen voimakkaasti puolustusministeriötä ja kertoneen venäläisjoukkojen kärsimistä tappioista Bahmutin alueella.

Lehti huomauttaa, että muut venäläiset saisivat vastaavista puheista sakot tai vankeusrangaistuksen. Venäjän sotilasjohto ei ole reagoinut julkisesti Prigozhinin haastatteluun tai syyttänyt häntä asevoimien ”halventamisesta”.

Moskovskij Komsomolets -lehti kertoo Wagner-ryhmän vetäytyvän parhaillaan Bahmutista kohti takalinjaa. Jevgeni Prigozhinin mukaan palkkasotilaat viettävät leireissä ainakin kuukauden leväten ja varustautuen uudelleen. Lehden haastattelema entinen sotilastiedustelu-upseeri arvelee, että Wagneria voitaisiin jatkossa käyttää Ukrainan ohella jälleen Syyriassa tai Afrikassa.

One Russian newspaper today comments on Yevgeny Prigozhin’s recent interview: “Other Russians would be fined or sent to prison for a fraction of what he said.” #ReadingRussia pic.twitter.com/WKtzwERYfz

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) May 29, 2023