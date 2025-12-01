BBC:n Venäjän-kirjeenvaihtajan Steve Rosenbergin sanomalehtikatsauksessaan läpikäymät venäläiset lehdet heijastelevat Venäjän järkähtämätöntä uskoa saada vaatimansa läpi ilman myönnytyksiä.

– Onnistuvatko [Donald] Trumpin lähettiläät vakuuttamaan [Vladimir] Putinin hyväksymään suunnitelman. Geopoliittinen todellisuus tarkoittaa, ettei meidän tulisi luottaa siihen, että Venäjä tekisi merkittäviä myönnytyksiä. Ei harhaluuloja. Mutta ihmeet ovat aina mahdollisia, kirjoittaa Nezavisimaja Gazeta.

Rosenberg huomauttaa, että venäläislehdissä totuus käännetään päälaelleen. Länsimaiden syytetään aloittaneen sodan Ukrainassa ja nakertaneen sääntöpohjaista maailmanjärjestystä.

– Lähes neljä vuotta sotilaallisen erikoisoperaation aloittamisen jälkeen Venäjän talous, rahoitus ja politiikka ovat siirtyneet sota-aikaan. Joten ei ole mahdotonta vakuuttaa venäläisiä kiristämään vyötään, jotta Kiova ja sen liittolaiset antautuisivat täydellisesti ja ehdottomasti. Ja Kiovan ja ”sääntöpohjaisen järjestyksen” raunioille voidaan alkaa rakentaa uutta eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää, joka perustuu voittajan voimaan.

”Ukraina ei halua rauhaa”

Rosenberg huomauttaa Venäjän viestin olevan, että se jatkaa taistelua, jollei maa saa haluamaansa. Jos Venäjä ei saa haluamaansa, rauhan esteenä on Ukraina.

– Konfliktin jatkuessa Kiovan asema huononee väistämättä entisestään ja neuvotteluiden näkymät riippuvat Ukrainan halukkuudesta lopettaa verenvuodatus, väittää venäläisdiplomaatti Rodion Miroshnik Izvestijassa.

Izvestija kehuu amerikkalaisten rauhansuunnitelmaa harvinaisena mahdollisuutena ”tilanteen vakauttamiseksi”.

– Kiova kuitenkin osoittaa mitä suurinta haluttomuutta kompromissiin, ja ilman sitä konfliktin loppu ei näytä todennäköiseltä.

Izvestija korostaa, että Yhdysvaltojen rauhansuunnitelman keskiössä on ”uuden kehittyneen aluejärjestelyn tunnustaminen”.

– Se ehdottaa Krimin ja Donbasin aseman vahvistamista, kuten myös kontaktilinjan vahvistamista Hersonissa ja Zaporižžjassa. Nämä ehdotukset vastaavat todellista vallitsevaa tilannetta maan päällä ja niiden tarkoitus on estää myöhempi eskalaatio näillä alueilla. Ukraina kategorisesti torjuu tällaiset ehdotukset, väittää lehti jättäen huomiotta, ettei Venäjällä ole koko Donbasia hallussaan, vaikka se sitä vaatiikin.

Rosenberg toteaa, että jos viimeisin rauhanaloite ei johda mihinkään, Venäjä tulee varmasti syyttämään Ukrainaa siitä ja rohkaisee myös Trumpin hallintoa tekemään samoin.

”Sodan todelliset osapuolet eivät enää välitä Euroopasta”

Moskovskij Komsomolets taas on innoissaan siitä, että Euroopalta ei kysytä mitään. Tärkeimmät toimijat eli Yhdysvallat ja Venäjä päättävät kaiken.

– Eurooppa on saavuttanut mustan aukon horisontissa, hypännyt sinne eikä paluuta ole. EU menettää merkityksensä kansainvälisissä suhteissa. Sodan todelliset osapuolet Venäjä ja USA eivät enää kysy sen mielipidettä Venäjän ja Ukrainan-välisissä rauhanneuvotteluissa, lehti kirjoittaa ja jatkaa:

– Joten Euroopan vastustus rauhanprosessille vain vahvistuu. Ja on mahdotonta ennustaa, miten tämä päättyy: EU:n jakaantumiseen (ensimmäiset halkeamat näkyvät jo), Euroopan avoimeen suoraan konfliktiin Venäjän kanssa – liian monia eri mahdollisuuksia, kaikki muuttuvat liian nopeasti ja kaoottisesti.

Myös hallituksen lehti Rossiskaja Gazeta kirjoittaa, ettei Yhdysvallat enää välitä Euroopasta.

– Washingtonissa ei edes haluttu nähdä vastaehdotusta, joka yritettiin laatia Euroopan pääkaupungeissa vastavetona USA:n rauhanaloitteelle, väittää lehti.

Rossiskaja Gazeta arvelee, että keskustelut johtavat rauhankokoukseen Budapestissä.

– Jos [Steve] Witkoffin ja [Jared] Kushnerin johtaman amerikkalaisdelegaation ehdotukset Moskovassa ovat hyväksyttäviä Venäjälle, voidaan puhua rauhankokouksesta Budapestissä.

Myös Komsomolskaja Pravda kertoo, että Unkarin pääministeri Viktor Orbán vieraili Moskovassa viime perjantaina.

– Unkari on valmis tarjoamaan paikan neuvotteluille ja auttamaan viemään prosessin menestyksekkäästi loppuun, kertoi lehti Orbánin sanoneen Putinille.