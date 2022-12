Venäläisjoukkojen komentaja raivostuu, pahoinpitelee sotilaita videolla

Sosiaalisessa mediassa kiertää video, joka näyttää väitetysti erään Itä-Ukrainan separatistijoukkojen komentajan pahoinpitelevän miehiään pampulla. Separatistit taistelevat Ukrainassa Venäjän puolella.

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla komentaja on raivoissaan siitä, että kymmenen sotilaan ryhmä ei pitänyt määrättyjä asemiaan, koska he evakuoivat kaksi haavoittunutta pois etulinjasta.

– Miksi v…..a menetitte asemanne, komentaja kysyy vihaisesti pamppu kädessään.

Eräs miehistä yrittää selittää, että he eivät menettäneen asemiaan vaan siirsivät haavoittuneita pois.

Komentaja raivostuu entistä enemmän ja ihmettelee, miksi haavoittuneiden liikuttamista varten tarvittiin kaikki kymmenen sotilasta.

Komentaja alkaa piestä miehiä pampulla ja potkimalla eikä suostu kuuntelemaan sotilaiden selitystä, jonka mukaan komppanian päällikkö käski heitä toimimaan niin.

– Teidän takianne minulla on nyt kuusi haavoittunutta ja kaksi kuollutta sotilasta. Teidän piti vallata ja pitää ne asemat. H……n ääliöt, komentaja huutaa antaen kovia iskuja sotilaille.

Lopulta hän komentaa koko ryhmän maahan makaamaan ja jatkaa heidän hakkaamistaan pampulla.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa. Moskova liitti muun muassa Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueet Venäjään syyskuussa järjestetyn laittoman ja tekaistun kansanäänestyksen jälkeen. Itä-Ukrainan separatistijohtajat julistivat kapinallisalueille yleisen liikekannallepanon jo helmikuussa.

Venäjä on kärsinyt Ukrainan sodassa syyskuisen liikekannallepanon myötä rintamalle komennettujen joukkojen alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta.

Lukuisten mediatietojen ja sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

A video emerged that appears to be showing "L/DPR" commander beating soldiers who evacuated two wounded as a group of 10 people, instead of taking a position as they were meant to. (shared by @DefMon3) pic.twitter.com/y0NTIRC5Z7

— Dmitri (@wartranslated) December 25, 2022