”Oikeaa seuraa urheilukisoissa heille ovat pohjoiskorealaiset”

Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) päätti tiistaina, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat eivät saa osallistua kansainvälisiin kilpailuihin.

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan päätös on ainoa oikea. Samalla se hänen mukaansa korjasi oikealla tavalla aiemmin kansainvälisen olympiakomitean KOK:n syyskuussa tekemää päätöstä, että venäläiset ja valkovenäläiset saisivat osallistua olympialaisiin niin sanotusti neutraaleina urheilijoina.

– Lopullinen päätös osallistumisoikeudesta kuuluu kuitenkin kunkin lajin lajiliitolle ja nyt FIS näytti hienolla tavalla esimerkkiä siitä huolimatta, että FIS:n puheenjohtaja Johan Eliasch onkin puhunut jo pitkään venäläisurheilijoiden paluun puolesta, Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa on aivan oikein, että hyökkäyssotaa käyvän Venäjän puolustusvoimien kapteeniksi nimetty Aleksandr Bolšunov ei kansainvälisissä kisoissa pääse kilpailemaan.

– Bolšunov on lisäksi osallistunut Venäjällä muun muassa Krimin valloituksen muistojuhlaan ja niin edelleen. Tai Veronika Stepanova, jonka suhde diktaattori Vladimir Putiniin näyttää olevan erityisen läheinen. Viimeksi ruotsalaisessa Expressenissä eilen 21. lokakuuta 2025 Stepanova totesi, että ”Vladimir Putin on presidenttini ja maani on aina oikeassa.”

– Oikeaa seuraa heille on talven kisoissa iranilaiset ja pohjoiskorealaiset, Heinonen jatkaa.

Myös IBU eli kansainvälinen ampumahiihtoliitto on jo linjannut, että venäläiset ja valkovenäläiset eivät voi osallistua ampumahiihtokisoihin edes niin sanottuina neutraaleina urheilijoina. Myös kansainvälinen kelkkailuliitto päätyi samaan ratkaisuun.

– Sen sijaan taitoluisteluliitto antaa venäläisten kisata. Julkisuudessa on kerrottu, että ainakin Viktoriia Safonova, Petr Gumennik ja Adeliia Petrosian nähtäisiin tulevissa olympialaisissa? Toivottavasti ei ja toivottavasti Italia voi tässä vielä toimia myös viisumeiden ja muiden eston kautta.

Sen sijaan kansanvälisen paralympiakomitean päätös päästää venäläiset ja valkovenäläiset omiin kisoihinsa maiden lippujen ja värien alla on Heinosen mukaan tyrmistyttävä.

– Toivottavasti sielläkin lajiliitot tekevät nyt omat kielteiset päätöksensä ja antavat näidenkin kisata siellä, missä heidän kuuluu kisata.