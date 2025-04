Venäläisiä rauhoitellaan: Pohjoiskorealaiset eivät syö koirianne

Venäläisen Vladivostokin kaupungin viranomaiset ovat ryhtyneet rauhoittelemaan kaupungin asukkaita, jotka pelkäävät pohjoiskorealaisten siirtotyöläisten syövän heidän koiriaan. Asiasta kertoo Telegraph.

Tapahtumaketju lähti liikkeelle sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa alkoi leviämään huhuja, joiden mukaan lukuisia lemmikkejä olisi kadonnut. Tämän jälkeen yksi kaupunkilainen lähti työmaalle kuulustelemaan pohjoiskorealaisia kadonneiden koirien kohtalosta.

Välttääkseen tilanteen eskaloitumisen Vladivostokin kunnallishallinto julkaisi Telegram-kanavallaan tiedotteen, jossa väitteet pyrittiin kumoamaan.

– Kunnallishallinto lähetti tiedot [huhuista] Pervoretšenskyn piirihallinnon asiantuntijoille, jotka järjestivät viipymättä vierailun tapauspaikalle. Esitettyjä väitteitä ei voitu vahvistaa, tiedotteessa lukee.

Tiedotteeseen liitetyllä videolla kuvataan, kuinka virkamies tarkistaa pohjoiskorealaisten lounaskattilaa. Sen jälkeen virkamies kuvaa työmaalla vaeltelevia koiria ja sanoo niiden olevan hyvässä kunnossa.

– Tässä on kattila. Siinä ei ole verta, ainoastaan tulista kimchiä [hapankaalia], virkamies selittää videolla, kuvaten pohjoiskorealaisten lounastaukoa.

– Tämä on työleiri eikä mikään ruokala.

Koiranlihaa pidetään Pohjois-Koreassa herkkuna, ja se on erityisen suosittua kesäkuukausina. ”Makeana lihana” tunnetun ruokalajin sanotaan lisäävän kestävyyttä ja mieskuntoa.

Venäjä on viime aikoina kärsinyt yhä pahenevasta työvoimapulasta Ukrainan sodan takia. Maa on pyrkinyt paikkaamaan tilannetta tuomalla maahan siirtotyöläisiä Pohjois-Koreasta.Pohjoiskorealaisia on lähetetty muun muassa puuhakkuisiin, kaivoksiin ja rakennustyömaille, mutta myös nettikauppa Wildberriesin varastoihin.

Yhteensä maassa arvioidaankin olevan kymmeniä tuhansia pohjoiskorealaisia siirtotyöläisiä.

YK kielsi pohjoiskorealaisten töihin palkkaamisen vuonna 2017 maan jatkettua ydinaseen kehittämistä, mutta Venäjän arvellaan vähät välittävän päätöslauselmasta.

Siirtotyöläisten lisäksi Pohjois-Korea on lähettänyt Venäjälle runsaasti sotilaita ja sotatarvikkeita auttaakseen maata Ukrainan sodassa. Eristäytyneen maan arvioidaan tienanneen tuen ansiosta jopa 20 miljardia dollaria.