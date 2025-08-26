Venäläiset viilsivät kurkun auki ja heittivät kuoppaan, näin Vladislav pakeni

Ukrainalainen sotilas Vladislav selvisi hengissä venäläisjoukkojen kidutuksesta. Venäläiset viilsivät hänen kurkkunsa auki ja heittivät hänet kuoppaan kuolemaan. Vladislav onnistui kuitenkin pakenemaan ja ryömi viiden päivän ajan takaisin Ukrainan asemiin, kertoo Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilne.

Mies on tällä hetkellä sairaalassa Dnipropetrovskin alueella, ja hänelle on jo tehty leikkaus.

Vladislav ei voi puhua, mutta hän kirjoitti päiväkirjaansa kaikesta tapahtuneesta.

Muutama viikko sitten hänen prikaatinsa menetti asemansa Itä-Ukrainan Pokrovskin lähellä. Yrittäessään auttaa tovereitaan Vladislav vangittiin.

– Hän sanoi, että ensimmäisiltä vangituilta miehiltä – he olivat tiedustelusta – revittiin silmät irti sekä leikattiin huulet, sukupuolielimet, korvat ja nenät, Vladislavin veli Jevhen sanoo.

Vladislav oli viimeinen kahdeksasta taistelijasta, jotka venäläiset sotilaat heittivät kuoppaan luullen heidän kaikkien kuolleen. Vladislav odotti, että venäläissotilaat poistuivat paikalta ja sitoi kurkkunsa kangaspalalla. Sen jälkeen hän ryömi lähes viisi päivää ukrainalaisten asemiin.

– Hän sanoo olleensa onnekas, koska he (venäläiset) heittivät heidät kuoppaan ja kaatoivat päälle lisää roskia, jotta se ei olisi niin näkyvillä. Siellä oli rikkinäinen pullo, ja hänen kätensä olivat sidotut, joten hän pystyi katkaisemaan köyden sillä pullolla, Victoria-vaimo sanoo.