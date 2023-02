Venäläiset sotivat Bahmutissa venäläisiä vastaan

Vapaan Venäjän legioona (Legion Svoboda Rossii) on yksi Ukrainan armeijan yksiköistä, joka käy tällä hetkellä ankaria taisteluita Bahmutissa Donbasissa. Erikoiseksi sen tekee se, että sen muodostavat ainoastaan venäläiset.

Kahden pataljoonan vahvuiseen legioonaan kuuluu satoja venäläisiä, jotka ovat eri syistä päättäneet sotia maanmiehiään vastaan. Joukko-osasto toimii ukrainalaisupseerien komennossa ja Ukrainan kansainvälisen legioonan yhteydessä.

Osa on liittynyt Ukrainan armeijaan siksi, etteivät he ole voineet toimimatta hyväksyä Venäjän hyökkäyssodan moraalittomuutta. Osa taas on Venäjältä Ukrainaan muuttaneita, jotka haluavat taistella uuden kotimaansa puolesta. Moni taas tuntee syvää inhoa diktaattori Vladimir Putinia ja hänen hallintoaan vastaan.

The New York Times on haastatellut legioonalaisia, ja erityisesti niitä, jotka ovat tulleet helmikuun 24. päivän jälkeen sotimaan Ukrainan puolella. Sotilaat eivät halua itseään tunnistettavan, koska muuten heidän omaisiinsa ja sukulaisiinsa voidaan kohdistaa vastatoimia Venäjällä. Venäjän syyttäjänlaitos jätti juuri viime viikolla hakemuksen maan korkeimmalle oikeudelle legioonan julistamisesta terroristijärjestöksi.

”He eivät ole oikeita venäläisiä”

Salanimellä Caesar esittäytyvä 50-vuotias sotilas kertoo Venäjän armeijan ukrainalaisväestöön kohdistaman julmuuden saaneen hänet lähtemään kotikaupungistaan Pietarista sotimaan Ukrainaan.

– Todellinen venäläismies ei osallistu tällaiseen hyökkäyssotaan, ei raiskaa lapsia tai tapa naisia ja vanhuksia. Sen takia en minulla ei ole lainkaan tunnontuskia. Teen työni ja olen tappanut paljon heitä.

Caesar ei koe sotivansa toisia venäläisiä vastaan. Hänen mielestään hyökkääjät ovat ”roistoja ja murhaajia” eivätkä edusta mitään kansallisuutta.

– Minä istun tässä esimerkkinä venäläisestä miehestä, jollaisesta [Leo] Tolstoi ja [Fjodor] Dostojevski kirjoittivat. Sellainen mies minä olen. Eivät he. He eivät ole venäläisiä.

Caesar toi viime kesän aikana vaimonsa ja neljä lastaan Ukrainaan. Hän on entinen venäläisnationalisti, joka toimi peräti radikaalissa Venäjän imperiaalisessa liikkeessä, josta erosi sen asetettua tukemaan Krimin miehitystä vuonna 2014. Caesarin mukaan Ukrainaan vastaan toiminen suisti Venäjän raiteiltaan.

– Minun tehtäväni ei ole ainoastaan suojella Ukrainan kansaa. Jos selviän hengissä tästä vaiheesta ja koko Ukrainan alue on vapautettu, jatkan ehdottomasti aseellista taistelua Kremlin hallinnon syrjäyttämiseksi.

Salanimellä Zaza kutsuttava legioonalainen korostaa, että ”emme ole tulleet tänne todistamaan mitään”.

– Me tulimme auttamaan Ukrainaa ajamaan kaikki venäläisjoukot pois Ukrainan alueelta sekä edesauttamaan Venäjän tulevaa deputinisaatiota.

Legioonaan liittyneillä on ollut vaikeuksia selittää päätöstään sukulaisilleen Venäjällä, jotka pitävät tietoja Venäjän armeijan ukrainalaiseen siviiliväestöön kohdistamista julmuuksista ainoastaan ulkomaiden propagandana.

– He eivät ymmärrä koko totuutta. Heille on kerrottu, että täällä asuu pahoja ihmisiä ja he uskovat sen. He eivät usko, että maailman toisiksi suurin armeija voisi tappaa tavallisia ihmisiä, sanoo 32-vuotias Miami, jonka vanhemmat yrittävät kehottaa poikaansa sotimaan Venäjän puolella.

Venäjä on yrittänyt soluttautua legioonaan

Hyökkäyssodan alkuvaiheessa Ukrainan laki ei mahdollistanut Venäjän kansalaisten palvelua Ukrainan armeijassa, mutta elokuusta lähtien se on ollut lainsäädännöllisesti mahdollista.

– Oli suuri määrä venäläisiä, jotka eivät voineet moraalisista syistä jäädä välinpitämättömiksi ja hakivat keinoa päästä Ukrainan puolustajien riveihin. Kaikilla legioonalaisilla on valtava halu pysäyttää Putinin laumat ja vapauttaa Venäjä diktatuurista, sanoo lehdelle Ukrainan sotilastiedustelun lehdistöedustaja Andri Jusov. Venäläislegioonaan liittyminen ei ole helppoa, vaan värväytyjien taustat tutkitaan tarkkaan aina valheenpaljastuskoetta myöten. Venäjän kansalaisiin suhtaudutaan epäluuloisesti, joten luottamus tulee ansaita. Jusovin mukaan venäläisvakoojat ovat useasti yrittäneet soluttautua legioonaan. Joukko-osastoon liittyvät käyvät läpi kolmen kuukauden peruskoulutuskauden, jossa venäläissotilaat oppivat käyttämään 155 millimetrin ranskalaisia kranaatinheittimiä ja ampumaan amerikkalaisella M16-rynnäkkökiväärillä. M16 on legioonalaisten mukaan parempi kuin venäläinen Kalashnikov-rynnäkkökivääri. Yli 1000 laukauksenkin jälkeen amerikkalaiskivääri on toimintavarma.

Koulutuskieli on ukraina, mutta mieluiten legioonalaiset puhuvat venäjää.

– Kuukauden tai parin jälkeen he alkavat käyttää pieniä sanontoja, kuten ’kiitos’ tai ’tulta’, kertoo eräs ukrainalaiskouluttaja.