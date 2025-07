Venäläiset rynnäköivät jopa ilman aseita, tätä tavoitellaan

Venäjän joukot ovat edenneet Itä-Ukrainan Pokrovskin suunnalla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

– Venäjän joukot suorittavat erittäin kuluttavia jalkaväkihyökkäyksiä, joskus ilman aseita, kääntääkseen ukrainalaisten huomion pois hyvin varustelluista venäläisryhmistä, jotka hyökkäävät sivustasta, ISW toteaa viitaten ukrainalaisen prikaatin tiedottajan raporttiin.

Hyökkääjän sanotaan käyttävän kesän lehvästöä naamiointina suojautuakseen Ukrainan droneilta.

ISW arvioi Venäjän joukkojen priorisoivan Pokrovskin suunnan hyökkäysoperaatioita Kostjantynivkan suunnan sijaan sen jälkeen, kun hyökkääjä yritti useiden viikkojen ajan edetä kohti Kostjantynivkaa tässä kuitenkaan onnistumatta.

Geopaikannettu kuvamateriaali osoittaa, että venäläiset etenivät äskettäin Pokrovskin itäpuolella.

Venäläisten sotabloggaajien mukaan hyökkääjä eteni myös Pokrovskin koillispuolella.

– Venäjän joukot näyttävät siirtävän huomionsa nyt Pokrovskin koillispuoliselta alueelta kohti kaupungin luoteispuolella sijaitsevaa Dobropilljaa, ISW toteaa.

ISW arvion mukaan tämä tukee sekä Pokrovskin saartamisyritystä että mutkan luomista rintamaan, minkä avulla Venäjän joukot voivat pitkällä aikavälillä yrittää saartaa Kostjantynivkan ja Ukrainan laajemman linnoitusvyöhykkeen.

3/ 3/ Ukrainian forces recently advanced near Novopavlivka.

Russian forces recently advanced in northern Sumy Oblast and near Toretsk, Pokrovsk, and Novopavlivka.

Russian Offensive Campaign Assessment, July 7, 2025: https://t.co/2s76mYASE6 pic.twitter.com/7QAuSgNfsS

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) July 8, 2025