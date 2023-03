Venäläiset myöntävät: Miehitetyillä alueilla on kaaos

Sotaa seuraavat venäläiset bloggaajat ja sotakirjeenvaihtajat ovat kuvailleet viime vuodesta lähtien pessimistiseen sävyyn miehitettyjen Ukrainan alueiden olosuhteita.

Paikallisväestön kerrotaan suhtautuvan kielteisesti venäläisiin ja ilmoittavan miehittäjän komentopisteiden ja varastojen sijainneista Ukrainan asevoimille. Ukraina onnistui vapauttamaan viime syksyn vastahyökkäyksillään laajoja alueita Harkovan ja Hersonin ympäristössä.

Kuluvan viikon aikana miehitettyjen alueiden tilannetta on luonnehdittu kaoottiseksi. Venäläisiltä sotakirjeenvaihtajilta on muun muassa varastettu useita ajoneuvoja.

Sodasta Telegramissa kertova venäläissotilas Romanov sanoo ”uusien alueiden” olevan juridisessa mielessä harmaata aluetta.

– Käytännössä tilanne on kuin Venäjällä 1990-luvulla, mutta äärimmilleen vietynä. Pikkuvarkauksista laajamittaiseen ryöstelyyn. Monia tuoreita viranomaisia on siirtynyt alueelle ”kalastamaan vaikeissa vesissä”. Alueille ohjatuista budjettivaroista ei ole mitään sanottavaa, Romanov kirjoittaa.

Venäläisbloggaajan mukaan alueille ei ole lähetetty tarpeeksi osaavaa henkilökuntaa hallinnon järjestämiseksi. Miehityshallinnon henkilöstön laatuongelmaa hän kuvailee ”hyvin akuutiksi”.

– Tilanne luonnollisesti normalisoituu tulevaisuudessa, mutta näin ei tule tapahtumaan ennen sotatoimien päättymistä. Toistaiseksi tilanne on tämä, Romanov väittää.

