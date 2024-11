Venäläiset drone-valmistajat arvostelevat Venäjän upseeristoa

Venäläiset vapaaehtoiset drone-valmistajat purkavat Telegram-ryhmässä turhautumistaan tapaan, jolla Venäjän valtio kohtelee lennokkien ja droonien kehittämistä.

Brittiläinen kirjailija ja sotahistorioitsija Chris Owen jakaa viestipalvelu X:ssä otteita ryhmässä käydystä keskustelusta. Owenin mukaan eräs lennokkivalmistaja vaatii Venäjää muuttamaan toimintatapojaan nopeasti.

Lennokkivalmistajan mukaan ongelmina ovat Venäjän asevoimien upseeriston vanhentunut ajattelutapa, valtion heikko tuki drone-valmistajille ja systemaattisuuden puute.

Drone-valmistajan mukaan Venäjän asevoimien nuoret upseerit ovat ajan tasalla uusista teknologioista ja innovaatioista. Korkeammalla olevat upseerit eivät valmistajan mukaan kuitenkaan halua muutosta.

– Nuorten upseerien edistykselliset aloitteet eivät lähtökohtaisesti ole tervetulleita, Owen lainaa ryhmään lähetettyä viestiä.

Uusien ideoiden esittäjät saattavat kirjoittajan mukaan jopa saada rangaistuksen.

Sama ilmiö näkyy drone-valmistajan mukaan myös ylemmillä tasoilla Venäjän asevoimissa. Owenin mukaan valmistaja kuvailee Venäjän toimintatapaa byrokraattiseksi ja reagoimattomaksi verrattuna Ukrainan proaktiiviseen lähestymistapaan.

Owenin mukaan drone-valmistaja kuvailee ryhmässä Ukrainan tukevan systemaattisesti uusien teknologioiden kehittäjiä rahallisesti, jotta teknologia saadaan nopeasti rintamakäyttöön.

Venäjällä uuden teknologian kehittämistä tai käyttöönottoa ei drone-valmistajan mukaan tueta vastaavalla tavalla, Owen kirjoittaa. Valmistaja kuvailee turhautuneena, kuinka he ovat kehittäneet useita uusia teknologioita, mutta kehitystyö ei ole päätynyt rintamalla käytettyihin drooneihin.

Valmistajan mukaan Venäjä ei hanki systemaattisesti riittäviä määriä lennokkeja joukoilleen, vaan valmistajien asiakkaina ovat usein yksittäiset sotilaat. Sen vuoksi kehitystyö on valmistajan mukaan heikkoa, Owen kirjoittaa.

1/ Russian UAV development is seriously hampered by a lack of support from commanders and the state, in contrast to the much more open and supportive approach taken by the Ukrainians, according to a Russian drone developer. ⬇️ pic.twitter.com/xE2XdiZWGk

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 3, 2024