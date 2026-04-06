Venäläiset alkaneet pohtia julkisesti maan todellisia tappioita

Sotakiihkoilija- eli Z-bloggari ja 3. luokan kapteeni (evp.) Maksim Klimov päivitteli Venäjän kommunistipuolueen Radio Auroran haastattelussa maan armeijan tilaa ja kokemia todellisia tappioita.

Klimov kertoo, että hänen kollegoilleen esiteltiin raportti, jonka mukaan viime ja tänä vuonna on palvelusopimusten avulla mobilisoitu 400 000 miestä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Tilanne on se, että yksiköitä muodostetaan jo strategisista ohjusvoimista ja ja ydinaseiden säilytyksestä vastaavasta 12. päädirektoraatista muodostetaan [Venäjän armeijan perusjalkaväkiyksiköitä] kiväärirykmenttejä.

Klimov huomauttaa, että Vladimir Putinin asetuksen mukaan kadonneita sotilaita tulisi etsiä, nämä tulisi dokumentoida ja etsiä.

– Mitään ei ole tehty. Miksikö? Koska monelle viranomaiselle kyse olisi vakavasta iskusta. Tämä jo vihjaa todellisista tappioluvuista ja saavutetun ”menestyksen” todellisesta hinnasta, toteaa Klimov ja jatkaa:

– Meillä ei ole vieläkään yhtenäistä henkilörekisteriä. En puhu palkkalistoista, vaikka palkkauksenkin suhteen on ongelmia, vaan siitä, että emme voi tarkasti jäljittää, milloin henkilö allekirjoitti sopimuksen, missä oli koulutuksessa ja kuinka monta päivää, missä yksikössä palveli, milloin katosi ja niin edelleen.

Klimov huomauttaa, ettei edes tiedetä, onko joku kadonnut vai ei, koska mitään seurantaa ei ole.

– Hänet voidaan silti laskea aktiivipalveluksessa olevaksi ja joku saa rahat hänen puolestaan. Esimerkiksi 128. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin komentaja Vladislav Nikiforov on väitetysti osallinen juoniin, joissa hän saa kaatuneiden sotilaan rahat. Hän jakaa rahat ylemmän sotilasjohdon kanssa ja kaikki ovat tyytyväisiä.

”Venäjä ei ole valmis sotaan Eurooppa vastaan”

Klimov myös sanoi Puolan armeijan suorituskyvyn ylittävän sen, mitä vaadittaisiin Kaliningradin alueen valtaamiseen. Tähän haastattelija vastasi ihmetellen, voiko Puolan armeija olla yhtä vahva kuin Venäjän.

Poimintoja videosisällöistämme

– Itse asiassa enemmän. Puolan armeija on Venäjän armeijaa vahvempi. Jos tarkastelemme maavoimia, varustuksen laajuus ja nykyaikaisten aseiden määrä ylittää Venäjän nykytason.

Kun Klimov vielä arvosteli, etteivät Venäjän ydinasejoukot ole tosiasiassa toimintakykyisiä, huomautti haastattelija, että Klimov saattaa joutua puheistaan oikeudelliseen vastuuseen.

Haastattelija vaati Klimovilta ”tosiasioita” ja kysyi, eikö Venäjä ole tämän mielestä valmis Euroopan-vastaiseen suursotaan.

– Tässä tilanteessa se ei ole. Pääongelmamme on komentojärjestelmässä. Ensiksikin päätöksenteko on erittäin jäljessä ja toiseksi analyytikkojen laatu on huono. Kokonaisvaltainen valehtelun kulttuuri läpäisee kaiken, toteaa Klimov suoraan.

Tähän valehtelun kulttuuriin kuuluu ”aktiivisuuden esittäminen”, johon päätöksenteko taas pohjautuu.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Me esitämme olevamme aktiivisia. Tuotamme esityksiä, videoita, kivoja kuvia ja raportteja, joiden mukaan kaikki sujuu hyvin.

Epäuskoinen haastattelija kysyi tämän jälkeen vielä uudelleen, eikö Venäjä todellakaan voittaisi sotaa Eurooppaa vastaan, vaan häviäisi sen.

– Nykytilanteessa tuo sota tulisi olemaan poliittinen katastrofi. Ja itse asiassa minä en ole ainoa, joka tämän sanoo. Kuten [kenraali Juri] Balujevski Ogarkov-sotilaskonferenssissa toistuvasti sanoi, tehokkaan iskun sijaan kulutussotaan perustuva nykyaikainen sodankäynti on meille katastrofi, ja jokainen tämän tietysti ymmärtää.

Russians started publicly wondering what are Russia's real human losses in the war.



A Z-blogger and third-rank Russian captain, Maxim Klimov, raised the issue of massive unaccounted losses in the Russian army. https://t.co/F7kSYEJWSC pic.twitter.com/DdC2InQykR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 5, 2026