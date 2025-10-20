Verkkouutiset

Venäläisen kaasun tuonti Euroopan unioniin loppuu

  • Julkaistu 20.10.2025 | 16:41
  • Päivitetty 20.10.2025 | 17:20
  • EU, Venäjä
Täydellinen tuontikielto tulisi voimaan 1. tammikuuta 2028.
Venäläisen maakaasun tuonnin asteittaisesta lopettamisesta tehtiin tänään päätös EU:n energiaministereiden kokouksessa Luxemburgissa. Kokouksessa jäsenmaiden kesken hyväksytty asetusehdotus on keskeinen osa EU:n irtautumista venäläisestä fossiilienergiasta.

– Olemme tänään hyväksyneet ainutlaatuisen lainsäädäntöehdotuksen, joka todella lopettaa putkikaasun ja nesteytetyn maakaasu tuonnin pysyvästi Venäjältä EU:n alueelle. Katkaisemme kauppayhteyden lopullisesti epäluotettavaan kaasuntoimittajaan. Vahvistamme näin eurooppalaista energiaturvallisuutta ja omavaraisuutta pysyvästi, painottaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Asetus on keskeinen osa EU:n REPowerEU-tiekarttaa, jonka avulla irtaudutaan kokonaan venäläisestä energiasta. Se ottaa käyttöön oikeudellisesti sitovan, vaiheittain etenevän kiellon, sekä putkikaasun että nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonnille Venäjältä. Täydellinen tuontikielto tulisi voimaan 1. tammikuuta 2028.

– Haluamme lopettaa riippuvuuden venäläisestä energiasta. On kestämätöntä, että enää jatkaisimme Euroopasta Venäjän sotatoimien rahoittamista. Venäjä on myös käyttänyt kaasutoimituksia poliittisena painostuskeinona ja aiheuttanut merkittäviä häiriöitä Euroopan energiamarkkinoilla, Multala sanoo.

Ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainaan Suomen kokonaisenergiankulutuksesta 34 prosenttia koostui venäläisestä energiasta. Suomi on sen jälkeen täysin irrottautunut venäläisestä energiasta.

Energiaministerien tämän päivän päätöksen jälkeen neuvoston puheenjohtajavaltio Tanska aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa lopullisen asetustekstin hyväksymiseksi.

