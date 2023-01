Venäläisarvio Vladimir Putinin mielentilasta – ”kylmäävää”

Ukrainan ja länsimaiden haasteena on uhkarohkea ja emotionaalinen Venäjän presidentti Vladimir Putin, joka on sulkenut itsensä hirvittävään informaatiokuplaan, toteaa Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomon vanhempi tutkija Aleksander Gabujev.

Hän viittaa Venäjän valtiollisen Rossija 24 -kanavan keskiviikkoiseen haastatteluun, jossa Putin väitti Kiovan perustaneen ”ukrainalaisista nationalisteista” koostuvia joukkoja, joiden tehtävänä on ampua rintamalta perääntyvät sotilaat. Putin sanoi kuulleensa tästä hiljattain tavattuaan venäläisiä sotilaita ja rintamahenkilöstöä.

Gabujev korostaa, että Ukrainan tällaisista yksiköistä ei ole olemassa uskottavaa tietoa.

– Putin tuntee tämän käytännön Venäjän historiasta. (Josif) Stalinin käsky nro. 227 (”Ei askeltakaan taaksepäin” -käsky) vuodelta 1942 on tunnetuin esimerkki, Gabujev sanoo Twitterissä.

– Valehteliko Putin siis tietoisesti? Emme voi tietää varmasti, mutta voi olla, että hän uskoo näin olevan.

Vladimir Putinin ja Kremlin tiedetään venyttävän totuutta ja esittävän suoranaisia valheita säännöllisesti.

– Mutta tämä Putinin lausunto ei kuullosta hänen tavalliselta valheeltaan, vaan tiedolta, jonka hän on saanut joltakulta, johon hän luottaa. Putinilla on ollut yksi pahimmista etätyöskentelykokemuksista vuodesta 2020 lähtien, ja hän on alkanut puhua säännöllisesti asioihin perehtyneiden alempiarvoisten ihmisten kanssa, Aleksander Gabujev kertoo.

Hän uskoo, että Putinin saaman tiedon lähteenä ovat joko rintamasotilaat tai niin sanotut sotakirjeenvaihtajat (sotapropagandistit), joita kenraalejaan kohtaan epäluuloinen Putin tapaa nyt säännöllisesti.

Putinin kerrotaan olevan nyt eristäytyneempi kuin koskaan, ja hänen sanotaan kiertävän virallisen komentoketjun saadakseen totuuden tavallisilta ihmisiltä paikan päällä.

– Tämä on tärkeää siksi, että jotkin Kremlin sotaan liittyvät tärkeät päätökset voivat perustua samanlaiseen ”tietoon”, jota Putin on jakanut nyt (valtiontelevisiossa), Gabujev sanoo.

– Se, että Venäjällä ei ole maltillista virastojen välistä prosessia, vaan emotionaalinen ja väärän tiedon varassa toimiva johtaja, on kylmäävää.

Gabujev arvelee tämän todellisuuden olevan näkyvästi esillä hiljaisissa keskusteluissa, joita Ukrainan läntiset tukijat käyvät Kiovan johtajien kanssa.

– Vaarana on Putinin rationaalisuuden yliarvioiminen ja välinpitämätön suhtautuminen hänen kasvavaan irtautumiseensa todellisuudesta. Toistaiseksi länsi on onnistunut välttämään tuomiopäivän skenaariot.

