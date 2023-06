Venäläisarvio Krimiltä: Olemme suojattomia

Zhivov Z -nimimerkkiä käyttävä venäläinen sotabloggari selittää Telegram-kanavallaan, miksi ohjusiskussa vaurioitunut Chongarin silta on tärkeä kulkureitti.

Venäjän miehityshallinnon viranomaisten mukaan Ukraina iski ilmeisesti Storm Shadow -ohjuksilla Chongarin sillalle, joka yhdistää miehitetyn Krimin niemimaan venäläisten osittain hallitsemaan Etelä-Ukrainan alueeseen. Iskun sanotaan vaurioittaneen siltaa ja tietä. Liikenne on ohjattu toiselle reitille.

– Tämä ei ole vain isku sillalle, vaan kyse on iskusta maakäytävään. Tämä on vakava asia ja on mahdollista, että se toistuu. 70 prosenttia kaikesta sotilas- ja siviililiikenteestä kulki Chongarin sillan kautta, Zhivov sanoo.

War Translated -sivusto on julkaissut englanninkielisen käännöksen tekstistä Twitterissä (jutun alla).

Hänen mukaansa isku osoittaa sen, että Venäjän ilmapuolustus ei kykene suojaamaan aluetta riittävän hyvin.

– Olemme erittäin huonosti suojattuja Storm Shadow -ohjuksia vastaan.

Zhivov katsoo, että siltaisku häiritsee vakavalla tavalla logistiikka- ja huoltoyhteyksiä.

– Monet tahot eivät uskalla käyttää tätä reittiä, koska he pelkäävät uusia samanlaisia iskuja. Sekä sotilaalliset että kaupalliset toimijat ja kaikki muut näillä alueilla työskentelevät kohtaavat vaikeuksia.

Hänen mukaansa Krimin pohjoisosassa sijaitsevan Armjanskin kaupungin kautta pääsee edelleen Perekopinkankaan läpi Etelä-Ukrainaan, mutta Armjanskiin johtavat tiet ovat erittäin huonossa kunnossa ja ihmiset joutuvat turvautumaan 100 kilometrin pituiseen kiertoreittiin.

Hän arvioi, että Chongarin silta saadaan korjattua nopeasti.

– Mutta uusien iskujen uhka on jatkuva, ja sille on tehtävä jotain.

Russian military blogger explains the importance of the Chongar bridge: it was best suited for the Russian military and civilian supply in Kherson region, it carried 70% of the traffic. While it can be repaired, Russia does not have reliable means to prevent cruise missile… pic.twitter.com/KnkTV5wpJq

— Dmitri (@wartranslated) June 22, 2023