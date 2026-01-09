Venäläinen toimittaja putosi ikkunasta

Venäläinen toimittaja Jevgeni Safronov on menehtynyt pudottuaan seitsemännen kerroksen asuntonsa ikkunasta Pariisissa, ranskalaismedioihin viittaava Novaja Gazeta Europe uutisoi.

Asiasta kertoneet ranskalaislehdet eivät ole paljastaneet miehen kansalaisuutta tai nimeä. Asiasta kertoi kuitenkin Telegramissa Pariisissa asuva itsenäinen venäläistoimittaja Denis Balashov.

Poliisin mukaan Safronovin epäillään tehneen itsemurhan. Toimittajan kerrotaan olleen todennäköisesti Venäjän viranomaisten uhkailun kohteena. Le Parisien -lehden mukaan Safronovin naapuri oli toimittajan asunnossa tapahtumahetkellä ja hänet vietiin sairaalaan shokkitilassa. Poliisin kerrotaan löytäneen asunnosta ikkunan viereen asetellun tuolin.

Denis Balashovin mukaan Safronov oli lähtenyt Venäjältä ennen helmikuun 2022 suurhyökkäystä Ukrainaan. Balashov sanoi päivityksessään, että Safranovin puhelimet, sosiaalisen median tilit ja viestisovellukset oli hakkeroitu viikkoa ennen hänen kuolemaansa.