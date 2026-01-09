Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Jevgeni Safranov Denis Balashovin julkaisemassa kuvassa. Kuvakaappaus/Telegram

Venäläinen toimittaja putosi ikkunasta

  • Julkaistu 09.01.2026 | 09:19
  • Päivitetty 09.01.2026 | 09:19
  • Venäjä
Journalisti löydettiin kuolleena Pariisista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäläinen toimittaja Jevgeni Safronov on menehtynyt pudottuaan seitsemännen kerroksen asuntonsa ikkunasta Pariisissa, ranskalaismedioihin viittaava Novaja Gazeta Europe uutisoi.

Asiasta kertoneet ranskalaislehdet eivät ole paljastaneet miehen kansalaisuutta tai nimeä. Asiasta kertoi kuitenkin Telegramissa Pariisissa asuva itsenäinen venäläistoimittaja Denis Balashov.

Poliisin mukaan Safronovin epäillään tehneen itsemurhan. Toimittajan kerrotaan olleen todennäköisesti Venäjän viranomaisten uhkailun kohteena. Le Parisien -lehden mukaan Safronovin naapuri oli toimittajan asunnossa tapahtumahetkellä ja hänet vietiin sairaalaan shokkitilassa. Poliisin kerrotaan löytäneen asunnosta ikkunan viereen asetellun tuolin.

Denis Balashovin mukaan Safronov oli lähtenyt Venäjältä ennen helmikuun 2022 suurhyökkäystä Ukrainaan. Balashov sanoi päivityksessään, että Safranovin puhelimet, sosiaalisen median tilit ja viestisovellukset oli hakkeroitu viikkoa ennen hänen kuolemaansa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)