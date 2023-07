Venäläinen Su-25-taistelukone putosi

Venäläisen maataistelukoneen Suhoi Su-25:n kerrotaan pudonneen lähellä Jeiskin kaupunkia Etelä-Venäjällä.

Tapahtumasta on jaettu sosiaalisessa mediassa useita videoita, joissa kone putoaa Asovanmereen. Lentäjän onnistui käyttää heittoistunta, mutta vaikka hänet löydettiin elossa, hänen kerrotaan menehtyneen.

Syy putoamiselle ei ole tiedossa. Su-25-taistelukone tuhoutui myös helmikuussa, jolloin Venäjä kertoi syyksi teknisen vian.

As Russian media reports- though the pilot was initially recovered still alive, he subsequently died. pic.twitter.com/3j8hR5uu1W

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 17, 2023