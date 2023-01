Venäläinen sotilas kuvailee epätoivoa: Pian ammumme toisiamme

Novosibirskin alueelta pakkovärvätyt venäläissotilaat kertovat, että heidät lähetettiin Itä-Ukrainan Luhanskin alueen rintamalohkolle ilman ruokaa ja talvivarusteita. Miehille ei myöskään jaettu riittävästi saappaita, ruoka pitää ostaa omin varoin ja heitä on ohjeistettu hankkimaan aseita ottamalla niitä ukrainalaisilta etulinjassa, kertoo riippumaton venäläinen iStories-uutissivusto.

WarTranslated-sivusto julkaisi muutaman päivä sitten videon (jutun alla), jolla mobilisoidut miehet valittavat olosuhteistaan.

Nimettömänä esiintyvä venäläissotilas sanoo iStoriesille, että hän ja hänen toverinsa elävät ”kuin kodittomat ihmiset”. Miehet yrittävät joka päivä selviytyä kamalissa olosuhteissa Ukrainan jatkuvan pommituksen alla.

Sotilaan mukaan tästä huolimatta Venäjän asevoimat on määritellyt heidän asemapaikkansa osaksi turvallisempaa ”vihreää aluetta” takalinjassa.

Novosibirskiläiset pakkovärvätyt saivat vain vähän peruskoulutusta ennen kuin heidät lähetettiin rintamalle. He eivät myöskään päässet lääkärintarkastukseen ennen sitä. Miehille jaettiin lisäksi huonosti istuvia ja huonolaatuisia vaatteita. Sen seurauksena esimerkiksi kypärien, suojaliivien ja rynnäkkökiväärien käyttäminen on hankalaa.

– Me nukumme maakuopissa. Olemme tehneet puusta kattoja ja asumme kuopissa hiirten kanssa. Hiiret varastavat ruokaamme, sotilas kertoo.

Miehille annettiin kesäunivormut ja kymmenen paria saappaita jaettavaksi 30 sotilaan kesken. Vaatteiden kerrotaan kuluneen nopeasti puhki ja likaantuneen. Pakkovärvätyt eivät ole myöskään voineet peseytyä moneen viikkoon.

Haastateltava sotilas kertoo eräästä tarkka-ampujasta, jonka kivääri meni rikki ukrainalaisten tykistökeskityksessä.

– Tarkka-ampuja sanoi apulaiskomentajalle, että ”tarvitsen kiväärin”. Komentajat vastasivat hänelle, että ”jos haluat kiväärin, niin mene ukrainalaisten etulinjaan ja ota se sieltä”.

Sotilaan mukaan mobilisoitujen venäläisten komentajat eivät näyttäydy etulinjassa juuri ollenkaan.

– En ole nähnyt kertaakaan yksikön komentajaa. Meillä on komppanianpäällikkö ja joukkueenjohtaja. Jos he tulevat luoksemme, niin he pysyttelevät etäällä. He heittävät vesikanisterin ulos autosta ja lyövät oven kiinni.

Haastateltava sanoo, että moraali ja taistelutahto ovat erittäin heikolla tasolla kurjien olosuhteiden ja jatkuvan pommituksen vuoksi. Hänen mukaansa monet venäläissotilaat ovat kuolleet ja haavoittuneet.

– Pian ammumme toisiamme, koska olemme kyllästyneitä tähän kaikkeen.

Mobilised from the Novosibirsk Oblast are asking for the help of their relatives because they're "unable to do anything". Apparently, they just sit in trenches for months waiting for "arrivals". Their phones are jammed so they couldn't make any calls. pic.twitter.com/7U7cxEB8u6

— Dmitri (@wartranslated) January 12, 2023