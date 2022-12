Venäläinen sotilas avautuu puhelimessa: Meitä tulitetaan omilla tankeillamme

Ukrainan sotilastiedustelu on siepannut venäläisen sotilaan ja naishenkilön välisen puhelinkeskustelun (jutun alla).

Sotilaan mukaan venäläisten komentajat eivät uskalla tulla ulos juoksuhaudoista ja korsuista Itä-Ukrainan rintamalla, koska he pelkäävät saavansa Ukrainan joukkojen ampuman tykistöiskun niskaansa.

– Olemme kuulleet huhun, että meidät otettaisiin pois etulinjasta tammikuun puoliväliin mennessä ja vietäisiin Luhanskin kaupungin kautta (Venäjän) rajalle ja sieltä (Venäjälle) Millerovon kaupunkiin lomalle. Tämä on tietysti vale, sotilas sanoo.

Hän kertoo, kuinka heidän yksikkönsä sai kiinni kaksikymmentä rintamakarkuria hiljattain.

– He olivat kaikki vapaaehtoisia ja joutuvat nyt sotilasoikeuteen.

Sotilas kertoo lisäksi, kuinka yksi heidän panssarivaunumiehistöistään kuoli äskettäin taistelussa, minkä seurauksena ukrainalaiset sieppasivat vaunun ja käyttävät sitä nyt hyökkäyksissään venäläisiä vastaan.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa. Liikekannallepanon myötä rintamalle komennettujen venäläisjoukkojen kerrotaan kärsivän alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta.

Lukuisat mediatiedot ja sosiaalisessa mediassa kiertävät videot kertovat, kuinka palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

Venäjän kerrotaan tuovan valtavan määrän reservejä Itä-Ukrainan Luhanskin alueella sijaitsevaan Kreminnan kaupunkiin, joka on ollut Venäjän miehittämä keväästä lähtien. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Luhanskin alueen sotilashallinnon komentaja Serhi Haidain mukaan ”venäläiset ymmärtävät, että jos he menettävät Kreminnan, periaatteessa koko puolustuslinja murenee”.

In this intercepted call, a Russian soldier describes how his commanders are afraid of going out of trenches, how a captured Russian tank is now firing back at them, and more. pic.twitter.com/GpzCML53YZ

— Dmitri (@wartranslated) December 26, 2022