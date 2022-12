”Venäjä tuo valtavan määrän reservejä Kreminnaan”

– Venäjän miehitysjoukot onnistuivat rakentamaan erittäin tehokkaan puolustuksen kuukaudessa, jopa hieman enemmän. He tuovat sinne valtavan määrän reservejä ja varusteita. He uudistavat jatkuvasti joukkojaan, Luhanskin alueen sotilashallinnon komentaja Serhi Haidai sanoi tiistaina CNN:n mukaan.

Hän sanoi, että Venäjän armeija on kärsinyt suuria tappioita, ”mutta he tuovat silti uutta (väkeä), koska he ymmärtävät, että jos he menettävät Kreminnan, periaatteessa koko puolustuslinja murenee”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi myönsi maanantai-iltana, että tilanne rintamalla Bahmutissa, Kreminnassa ja muilla itäisen Donbasin alueen alueilla on ”vaikea ja tuskallinen”, koska Venäjän joukot käyttävät kaikkia käytettävissään olevia resursseja ”puristaakseen ainakin jonkin verran edistystä”.

Itä-Ukrainan Luhanskin alueella sijaitseva Kreminna on ollut Venäjän miehittämä keväästä lähtien.

Kreminna sijaitsee pohjois-eteläsuuntaisella Svatoven tien varrella, jota venäläiset joukot ovat käyttäneet täydentämiseen. Tiestä tuli entistä tärkeämpi, kun Ukrainan joukot ottivat haltuunsa Kupjanskin huoltokeskuksen. Kreminnan menettäminen rajoittaisi Venäjän kykyä toimittaa joukkojaan tärkeään Severodonetskin kaupunkiin.

Haidai sanoi, että tie pysyy Ukrainan tulen kantomatkan päässä, mikä tarkoittaa, että ”miehittäjillä ei ollut turvallista ja rauhallista tapaa tuoda varusteita tai ammuksia Kreminnaan tätä tietä pitkin”.

Ukrainan joukot näyttivät ottavan Kreminnan takaisin muutama viikko sitten, mutta sotilasviranomaisen mukaan kaupungin lähestyminen oli vaikeaa laajan miinoittamisen takia.

– Jokainen metri on vaikea, koska kaikki siellä on miinoitettu ja aluetta tulitetaan jatkuvasti suuri kaliiperisella tykistöllä, Haidai sanoi ja jatkoi, että Kreminnan tilanne on ”radikaalisti erilainen kuin Bakhmutissa”.

– (Venäläiset) yrittävät pommittaa voimakkaammin, he ovat miehittäneet kaikki metsät, he ovat miinoittaneet kaiken eikä kukaan tiedä miinakenttien karttaa. Siksi on erittäin vaikea edetä, Haidai sanoi.