Sotilas avautuu: Näin HIMARS-iskun jättitappiot olisi voitu välttää

Ukrainan sotilastiedustelu on siepannut venäläisen sotilaan ja mieshenkilön välisen puhelinkeskustelun (jutun alla).

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä keskustelussa sotilas vahvistaa yksityiskohdat liittyen Ukrainan HIMARS-raketinheittimillä tekemään iskuun, joka aiheutti uudenvuodenpäivänä suurta tuhoa Makiivkassa Donetskin alueella sijaitsevassa Venäjän tukikohdassa.

Hän nimeää syyt Venäjän kärsimille suurille tappioille ja kertoo, että kukaan ei välittänyt hylättyyn koulurakennukseen majoittuneista pakkovärvätyistä.

HIMARS-isku tehtiin muutama minuutti puolenyön jälkeen uudenvuodenpäivänä. Eri arvioiden mukaan hyökkäyksessä sanotaan kuolleen jopa 400–600 venäläistä reserviläistä.

Sotilas kertoo siepatulla ääninauhalla, että reserviläisten majoittaminen Makiivkan tukikohta-alueella olisi voitu hoitaa paremmin ja turvallisemmin.

– Se olisi ollut erittäin helposti hoidettavissa.

Hänen mukaansa reserviläiset oli sijoitettu lähelle etulinjaa, ja he olivat siten Ukrainan aseiden kantaman sisällä. Alueelle ja kyseiseen koulurakennukseen oli myös sijoitettu ammusvarasto ja ajoneuvovarikko, mikä selittää rakennuksen totaalisen tuhoutumisen ja suuren uhriluvun.

Sotilas kertoo reserviläisten käyttäneen kieltojen vastaisesti matkapuhelimiaan, joten heidän sijaintinsa pystyttiin jäljittämään kännyköiden signaalien avulla.

– Ja paikalliset asukkaat tietenkin ottivat kuvia ja kuvasivat videoita, jotka lähetettiin eteenpäin (ukrainalaisille tahoille). Ja sitten he tekivät iskun.

Sotilaan mukaan reserviläisille olisi voitu rakentaa korsuja metsään, jolloin he olisivat olleet paremmassa suojassa.

– Mutta he (komentajat) majoittivat kaikki vanhaan koulurakennukseen eivätkä välittäneet heistä p….n vertaa.

