Kuvakaappaus (www.t.me/ua_dshv)

Venäläinen sotavanki kuvailee ”kuoleman polkua”: Ruumiita lojuu kaikkialla

  • Julkaistu 26.11.2025 | 20:15
  • Päivitetty 26.11.2025 | 20:16
  • Sota Ukrainassa
Hyökkääjällä on ongelmia etulinjan lääkintähuollossa ja evakuoinnissa.
Sotavangiksi jäänyt venäläinen sotilas kertoo kokemistaan kauheuksistaan Ukrainan maahanlaskujoukkojen sosiaalisessa mediassa jakamalla videolla (jutun alla).

Jevgeni Shirokov jäi vangiksi, kun ukrainalaiset vapauttivat Kutsheriv Jarin kylän Itä-Ukrainan Donetskin alueella.

Hän kuvailee videolla venäläissotilaiden ”kuoleman polkua” metsässä.

– En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa elämäni aikana. Kävelimme ’kuoleman polkua’ pitkin ruumiinosien ja ruumiiden ympäröimänä – ne olivat juuttuneet puiden lomaan, luullakseni räjähdyksen jälkeen.

Shirokov kertoo, kuinka hänen ystävänsä loukkaantui joko miinan tai droonin räjähdyksestä. Osa ystävän pakarasta repesi irti.

Shirokov yritti hoitaa haavaa, mutta lääkintähoidon ja evakuoinnin puutteen vuoksi haavaan kasvoi toukkia.

Lopulta hänen piti hylätä kuoleva ystävänsä metsään.

Venäjän asevoimilla on vakavia logistisia ja rakenteellisia ongelmia erityisesti etulinjan lääkintähuollossa ja evakuoinnissa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukrainan maahanlaskujoukot vapauttivat lokakuussa Kutsheriv Jarin kylän Dobropilljan suunnalla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Operaation aikana Ukrainan joukot ottivat vangiksi yli 50 venäläissotilasta.

