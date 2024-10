Raivo Venäjällä: Haavoittuneita sotilaita ei evakuoida etulinjasta

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen nostaa esiin X-viestipalvelussa Venäjän asevoimien vakavia logistisia ja rakenteellisia ongelmia, erityisesti etulinjan lääkintähuollossa ja evakuoinnissa.

Haavoittuneet venäläissotilaat kuvasivat videon tilanteestaan ukrainalaiskaupunki Toretskissa. Videolla sotilaat kertovat, että heitä ei evakuoida ja heidän haavansa mätänevät.

Ketjussa kuvataan laajempaa ongelmaa, että lääkintäapua, ruokaa, vettä ja ajoneuvoja ei ole riittävästi, mikä jättää haavoittuneet sotilaat kentälle pitkiksi ajoiksi ilman tarvittavaa hoitoa.

Samalla uhka drone-iskuista ja koulutetun henkilökunnan puute vaikeuttavat evakuointia.

– Kuten venäläiset kommentaattorit ovat aiemmin todenneet, lääkintähuolto Venäjän etulinjoissa on hyvin usein puutteellista. Viimeaikaiset raportit ovat kertoneet, että lääketieteellisesti koulutettua henkilökuntaa pidätetään etulinjoista, koska heistä on niin pulaa, Owenin ketjussa kirjoitetaan.

Viestiketjussa nostetaan esiin väitteitä siitä, että komentoketjussa valehdellaan säännönmukaisesti. Kenttäpäälliköt saattavat liioitella saavutuksiaan esimiehilleen. Valehtelua selittää muun muassa esiin tuotu kulttuuri, jossa huonoja uutisia ei katsota hyvällä.

1/ A video showing wounded Russian soldiers literally rotting for lack of medical treatment has prompted outrage from Russian bloggers, who say that disorganisation and commanders' lies about their control of territory are at the root of the problem. ⬇️https://t.co/EziAlRQcu6

