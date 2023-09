Venäläinen sotakirjeenvaihtaja arvosteli kollegoitaan – jäi auton alle

Sotakirjeenvaihtaja Gennadi Dubovoin kerrottiin kuolleen maanantaina auto-onnettomuudessa Donetskin kaupungissa. Venäjän nukkehallinnon edustaja kertoi paikallismedialle miehen olleen menossa ostamaan kukkia vaimolleen.

Gennadi Dubovoi työskenteli Donetskin ”kansantasavallan” propagandajulkaisussa ja kertoi aktiivisesti rintamatapahtumista. Hän osallistui myös itse sotatoimiin Ukrainaa vastaan.

Wartranslated-sivusto huomauttaa useiden Venäjä-mielisten taistelijoiden kuolleen viime aikoina epäilyttävissä olosuhteissa. Dubovoi oli taistellut separatistihallinnon riveissä vuodesta 2014 lähtien.

Sotakirjeenvaihtaja oli julkaissut Telegram-kanavallaan huomiota herättäneen viestin vain muutama päivä ennen kuolemaansa. Gennadi Dubovoi arvosteli muita tunnettuja venäläisiä sotabloggaajia ja syytti heitä rintamatilanteen vääristelystä.

Dubovoin mukaan monet pyytäneet häntä julkaisemaan enemmän päivityksiä sosiaalisessa mediassa. Hän sanoi taistelevansa yksikössä, jossa kuvaaminen on kielletty.

– Tässä vaiheessa sotajournalismi on valitettavasti degeneroitunut. On rehellisempää olla vain taistelija, Gennadi Dubovoi kirjoitti.

Hänen mukaansa raportteja lukeva yleisö ei vaikuttanut kaipaavan totuutta.

– Te vain vaaditte vahvistusta harhoillenne sekä lavastettuja ja liioiteltuja ”raportteja” lähestyvästä voitosta ja tappioidemme puutteesta, sotabloggaaja harmitteli.

Yesterday, on 11 September, a pro-Russian "military reporter", Gennady Dubovoi, died after getting run over by a car in temporarily occupied Donetsk. With his death, he continues the traditions of pro-Russian combatants dying under mysterious circumstances. He belonged to the… pic.twitter.com/9LM3tiRhG4

— Dmitri (@wartranslated) September 12, 2023