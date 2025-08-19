Venäläinen polttoainejuna tuhottiin tulimyrskyssä

Ukrainan asevoimat tuhosi venäläisen polttoainejunan hyökkääjän linjojen takana Ukrainan eteläosassa.
Ukrainan isku tapahtui Zaporižžjan alueen miehitetyssä osassa viime yönä.
Polttoainetta kuljettaneeseen junaan oli kytketty useita säiliövaunuja, joista moni syttyi palamaan ja suistui raiteilta.
Sosiaalisessa mediassa leviävät kuvat (jutun alla) näyttävät tulen roihuavan pitkän junan useissa kohdissa.
Toistaiseksi ei ole selvillä, miten Ukraina teki iskun.
Ukrainan valtion strategisesta viestinnästä vastaavan SPRAVDI:n tilillä X:ssä todetaan, että ”Venäjän rautatielogistiikan tai jäljellä olevien polttoainevarastojen toimitusten tilanne ei ole paranemaan päin, sillä jälleen yksi polttoainesäiliövaunuilla lastattu juna on tuhottu Zaporižžjan alueella”.
– Kotona pysyminen on aina vaihtoehto, SPRAVDI toteaa.
Mariupolin pormestarin entinen neuvonantaja Petro Andrjuštšenko kuvailee iskua Telegramissa ”Ukrainan puolustusvoimien ainutlaatuiseksi operaatioksi”.
– Zaporižžjan alueen miehitetyn osan läpi ei enää kulje venäläisiä junia.
Things aren't getting any better for Russian rail logistics or deliveries of their remaining fuel supplies, as yet another train loaded with fuel tankers has been obliterated in Zaporizhzhia Oblast.
Staying home is always an option. pic.twitter.com/t1t86iauip
— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) August 19, 2025
Good morning. To go with your coffee.
A Russian fuel train hit overnight. It seems at least ten wagons are on fire.
Reportedly east of Tokmak, Zaporizhia Oblast, 19th August.https://t.co/WhhakoM8RU pic.twitter.com/wLslOjyiny
— Dan (@Danspiun) August 19, 2025
🔥🚂 Fire destroyed a railway depot with Russian fuel, the cars derailed and are still leaking — as Andryushchenko reported, the fuel was being delivered to the Zaporizhzhia direction.
🛤️ This happened in the area between Urozhayne and Tokmak. pic.twitter.com/wEvDROB7hY
— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 19, 2025
Burning train with fuel tanks in 🇷🇺#Russia'n occupied part of #Zaporizhzhia region south 🇺🇦#Ukraine, probably 🇺🇦drone attack pic.twitter.com/rCz7lzXwKg
— C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) August 19, 2025