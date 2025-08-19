Verkkouutiset

Venäläinen polttoainejuna roihuaa. www.x.com/StratcomCentre

Venäläinen polttoainejuna tuhottiin tulimyrskyssä

Hyökkääjän huoltoreitit Etelä-Ukrainassa kärsivät kovan takaiskun.
Ukrainan asevoimat tuhosi venäläisen polttoainejunan hyökkääjän linjojen takana Ukrainan eteläosassa.

Ukrainan isku tapahtui Zaporižžjan alueen miehitetyssä osassa viime yönä.

Polttoainetta kuljettaneeseen junaan oli kytketty useita säiliövaunuja, joista moni syttyi palamaan ja suistui raiteilta.

Sosiaalisessa mediassa leviävät kuvat (jutun alla) näyttävät tulen roihuavan pitkän junan useissa kohdissa.

Toistaiseksi ei ole selvillä, miten Ukraina teki iskun.

Ukrainan valtion strategisesta viestinnästä vastaavan SPRAVDI:n tilillä X:ssä todetaan, että ”Venäjän rautatielogistiikan tai jäljellä olevien polttoainevarastojen toimitusten tilanne ei ole paranemaan päin, sillä jälleen yksi polttoainesäiliövaunuilla lastattu juna on tuhottu Zaporižžjan alueella”.

– Kotona pysyminen on aina vaihtoehto, SPRAVDI toteaa.

Mariupolin pormestarin entinen neuvonantaja Petro Andrjuštšenko kuvailee iskua Telegramissa ”Ukrainan puolustusvoimien ainutlaatuiseksi operaatioksi”.

– Zaporižžjan alueen miehitetyn osan läpi ei enää kulje venäläisiä junia.

