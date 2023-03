Venäläinen pilotti pelastautuu maahansyöksystä videolla, leijailee laskuvarjolla maahan

Visegrad 24 -uutissivusto on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), joka näyttää Itä-Ukrainan Bahmutin alueella alasammutun venäläisen Su-24-rynnäkkökoneen räjähdyksen.

Ukrainan 93. prikaatin ilmatorjunnan kerrotaan ampuneen koneen alas.

Videolla näkyy suuri tulipallo räjähdyksen yhteydessä. Pian sen jälkeen kuvaan ilmestyy laskuvarjolla pelastautunut pilotti, joka leijailee ilmaan nousevan savun seassa maahan.

Su-24 on kaksipaikkainen kone, joten ainakin toinen piloteista näytti selvinneen maahansyöksystä.

Ukrainan asevoimat kertoi eilen torjuneensa vuorokauden aikana yli 90 hyökkäystä maan itäosissa. Ukrainan yleisesikunnan mukaan Venäjän tavoitteena on edelleen Donetskin ja Luhanskin alueiden miehittäminen kokonaan.

Venäjän asevoimien yksiköiden ja Wagner-palkkasotilaiden sanotaan jatkaneen hidasta etenemistään Bahmutin kaupungin pohjois- ja eteläpuolilla. Bahmutin huoltoteiden kerrotaan olevan edelleen auki.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan sotilasjohdon kanssa on päätetty, että Bahmutin kaupungin puolustusta jatketaan kovasta paineesta huolimatta.

Russian Su-24 fighter-bomber crashes after having been shot down by the Ukrainian over Bakhmut.

Looks like the pilot made it. pic.twitter.com/ZIxyZez7p0

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2023