Paine Bahmutia kohtaan kasvaa, varoitus Ukrainan taistelukyvystä

Ukrainan asevoimat ilmoittaa torjuneensa viimeisen vuorokauden aikana yli 90 hyökkäystä maan itäosissa.

Venäjän päätavoitteena katsotaan olevan edelleen Donetskin ja Luhanskin alueiden miehittäminen kokonaan. Hyökkäyksiä on jatkettu muun muassa Lymanin, Bahmutin, Avdijivkan, Marjinkan ja Shahtarskin alueilla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tv-puheessa päättäneensä sotilasjohdon kanssa, että Bahmutin kaupungin puolustusta jatketaan kovasta paineesta huolimatta.

Venäjän asevoimien yksiköt ja Wagner-palkkasotilaat ovat jatkaneet hidasta etenemistään kaupungin pohjois- ja eteläpuolilla. Bahmutin huoltoteiden kerrotaan olevan edelleen auki.

Venäläissotilaat julkaisivat sosiaalisessa mediassa kuvan Bahmutin pohjoisosissa sijaitsevan AZOM-tehdaskompleksin sisältä, jossa on taisteltu kiivaasti viime päivien aikana.

Washington Post -lehden mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto olisi suositellut Ukrainalle vetäytymistä Bahmutista. Pelkona on, että maa ajautuu kalliiksi koituvaan kulutustaisteluun epäedullisessa maastossa. Bahmutin länsipuolelle on valmisteltu uusia puolustusasemia, johon joukot voitaisiin vetää.

Taistelu Bahmutista voi pahimmillaan heikentää Ukrainan kykyä uusiin vastahyökkäyksiin, jos taisteluihin joudutaan sitomaan reservissä pidettyjä kokeneempia yksiköitä.

Ukrainan maavoimien komentaja, kenraali Oleksandr Syrsky vakuuttaa maan tavoitteena olevan voiton saavuttaminen vuoden loppuun mennessä. Hän kertoo viimeaikaisten taisteluiden ostaneen aikaa reservien valmisteluun.

– Tiedämme, että meidän on kestettävä tämä hyökkäys valmistellaksemme reservejä, jotka osallistuvat tuleviin operaatioihin. Jotkut ihmiset puolustavat, muut valmistautuvat, Syrsky sanoo WP:lle.

Osa asiantuntijoista ja sotilaista pelkää Ukrainan asevoimien laadun heikentyneen viimeisen vuoden aikana kertyneiden tappioiden seurauksena.

– On vain vähän sotilaita, joilla on kokemusta. Valitettavasti he ovat kaikki kuolleet tai haavoittuneet, Kupol-kutsumanimellä esittäytyvä 46. maahanlaskuprikaatin upseeri toteaa.

West's preferred narrative: Ukraine is winning. Reality on front is tougher: high casualties, ammo shortages. Exclusive detail: Biden admin has advised Kyiv to retreat from Bakhmut.

Ukraine short of skilled troops and munitions as losses, pessimism grow https://t.co/yghzsvpmsb

— David M. Herszenhorn (@herszenhorn) March 15, 2023