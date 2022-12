Venäläinen pakkovärvätty avautuu äidilleen: Sotilaat karkaavat joukoittain

Ukrainan sotilastiedustelu on siepannut Ukrainassa taistelevan venäläisen sotilaan ja tämän äidin välisen puhelinkeskustelun (jutun alla).

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä keskustelussa Itä-Ukrainan Donetskin alueelle sijoitettu pakkovärvätty sotilas kertoo hänen yksikkönsä miesten karkaavan rintamalta joukoittain.

– Kaikki lähtevät täältä pois, sotilas sanoo.

Äiti kyselee pojaltaan, tarkoittaako hän pois lähtemisellä karkaamista ja pakoon juoksemista.

– Kyllä, he pakenevat, mitä muutakaan se tarkoittaisi? Olemme olleet viisi päivää kaatosateessa ilman unta, sotilas tilittää.

Äiti varoittaa poikaansa ja kehottaa olemaan varovainen, koska kyseessä on rintamakarkuruus.

– Jos meitä ei päästetä lomalle joulukuussa, niin mekin lähdemme pois. Et voi kuvitella (olosuhteitamme). Me asumme suolla, kaikki (majoitus) vuotaa vettä, me emme pääse nukkumaan, meillä ei ole ruokaa, meillä ei ole mitään, sotilas valittaa.

Hänen mukaansa kukaan ei ole nähnyt uutta prikaatin komentajaa.

– Meille kerrottiin, että ”teitä ei yksinkertaisesti päästetä pois”.

– Me ja Lipetskin alueen kaverit (pakkovärvätyt) päätimme, että lähdemme pois täältä. Ihmisiä lähtee pois joka päivä.

Sotilas kertoo karkaavien miesten pyrkivän rajan yli takaisin Venäjälle. Karkaaminen on kuitenkin vaikeaa, koska sotilaiden passit on kerätty pois.

– Muuten olisimme painuneet h……..n täältä jo ajat sitten.

Britannian tiedusteluviranomaisten mukaan Venäjän sodanjohto on antanut määräyksen ampua rintamalta karkaamista yrittävät sotilaat.

Venäjä on kärsinyt Ukrainan sodassa liikekannallepanon myötä rintamalle komennettujen joukkojen alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta. Tämän seurauksena Venäjä on alkanut sijoittaa rintamalle niin sanottuja ”estojoukkoja” tai ”sulkuyksiköitä”.

Lukuisten mediatietojen ja sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

In this intercepted call, the Russian soldier in Donetsk region tells his mother about mass deserting from the unit, poor supply, and his own desire to leave as soon as possible. pic.twitter.com/c8ye3rKUGK

— Dmitri (@wartranslated) December 6, 2022