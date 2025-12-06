Venäläinen öljynjalostamo ilmiliekeissä

Ukrainan armeija on tiettävästi iskenyt venäläiseen Ryazanin öljynjalostamoon viime yönä. Kyseessä on The Kyiv Independentin mukaan jo yhdeksäs jalostamoon kohdistunut isku tänä vuonna.
Sosiaalisessa mediassa jaetulla, väitetysti iskua esittävällä videolla näkyy liekkejä ja paksua savua nousemassa jalostamosta.
Ryazanin alueen kuvernööri Pavel Malkov on vahvistanut, että Ukraina suoritti laajan droonihyökkäyksen alueelle. Venäjän puolustusministeriö kertoo, että heidän ilmatorjuntansa oli ampunut alas 29 droonia Ryazanin alueen yllä yön aikna.
Malkovin mukaan aiheutuneet tulipalot ja muut vahingot saatiin kuitenkin nopeasti kuriin.
Ryazanin öljynjalostamo on ollut toistuvien iskujen kohteena sen Venäjän sotakoneiston polttoainehuollolle. elintärkeän roolin vuoksi. Se tuottaa yli 17,1 miljoonaa tonnia öljyä vuodessa.
Venäjän öljy- ja kaasutuotanto on ollut yhä useammin ukrainalaisten iskujen kohteena. Tavoitteena on ollut venäläisten rahavirtojen katkaiseminen.