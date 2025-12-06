Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuvituskuva, jossa venäläisen Lukoilin öljynljalostamo Bulgariassa. AFP / LEHTIKUVA / NIKOLAY DOYCHINOV

Venäläinen öljynjalostamo ilmiliekeissä

Ukraina onnistui jälleen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan armeija on tiettävästi iskenyt venäläiseen Ryazanin öljynjalostamoon viime yönä. Kyseessä on The Kyiv Independentin mukaan jo yhdeksäs jalostamoon kohdistunut isku tänä vuonna.

Sosiaalisessa mediassa jaetulla, väitetysti iskua esittävällä videolla näkyy liekkejä ja paksua savua nousemassa jalostamosta.

Ryazanin alueen kuvernööri Pavel Malkov on vahvistanut, että Ukraina suoritti laajan droonihyökkäyksen alueelle. Venäjän puolustusministeriö kertoo, että heidän ilmatorjuntansa oli ampunut alas 29 droonia Ryazanin alueen yllä yön aikna.

Malkovin mukaan aiheutuneet tulipalot ja muut vahingot saatiin kuitenkin nopeasti kuriin.

Ryazanin öljynjalostamo on ollut toistuvien iskujen kohteena sen Venäjän sotakoneiston polttoainehuollolle. elintärkeän roolin vuoksi. Se tuottaa yli 17,1 miljoonaa tonnia öljyä vuodessa.

Venäjän öljy- ja kaasutuotanto on ollut yhä useammin ukrainalaisten iskujen kohteena. Tavoitteena on ollut venäläisten rahavirtojen katkaiseminen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)