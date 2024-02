Nainen vangittiin sateenkaaren väristen korvakorujen takia

Nuori nainen sai vankeustuomion Venäjän Nižni Novgorodissa käytettyään sateenkaaren värisiä korvakoruja. Asiasta kertovat Moscow Times ja tukijärjestö Egida. Venäläisen oppositiokanava Sotavisionin Telegram-kanavalleen lainaamalla videolla näkyy, miten kaksi nuorta naista istuu kahvilassa. Heitä videoiva mies tarttuu toisen naisen rinnassa olevaan pinssiin, joka esittää Ukrainan lippua ennen kuin huomaa toisen naisen korvakorut.

Edigan mukaan naisia häiriköineet miehet ovat ilmeisesti Vladislav Poznjakovin kannattajia. Poznjakovin järjestö Mužkoje Gosudarstvo eli Miesten valtio on naisvihamielinen ja homofobinen patrioottiliike, joka kiellettiin äärijärjestönä vuonna 2021. Se on aiemminkin järjestänyt boikotteja kohdattuaan vastustamiaan symboleja.

Miehet heitettiin ulos kahvilasta, mutta kohtauksen jälkeen korvakoruja käyttänyt nainen kutsuttiin poliisikuulusteluun. Kuulustelun päätteeksi hänet otettiin kiinni ja vietiin tuomarin eteen. Tuomari määräsi naisen pidätettäväksi. Moscow Timesin mukaan tuomari lainasi pidätyksen määrätessään Venäjän korkeimman oikeuden päätöstä marraskuulta 2023. Tällä päätöksellä julistettiin LGBT-liike äärijärjestöksi. Äärijärjestöjen symbolien käyttäminen on rangaistava teko.

Egidan mukaan naisen oikeus tutki naisen korvakorut ja totesi, että niissä on seitsemästä väristä koostuva sateenkaari, ja että ne ovat sammakon muotoiset. LGBT-liikkeen tunnukseksi nousseessa pride-lipussa värejä on kuusi, ja se on suorakulmion muotoinen.

Nainen määrättiin viiden päivän vankeuteen.

Tapaus on toinen, jossa venäläinen joutuu virkavallan kohteeksi sateenkaaren takia. Saratovin kaupungissa alkoi tiistaina oikeudenkäynti, jossa 33-vuotiasta valokuvaajaa syytetään äärijärjestön symbolien esittelystä. Nainen oli jakanut Instagram-profiilissaan sateenkaaren kuvan noin kuukautta ennen kuin LGBT-liikkeen äärijärjestöstatus astui voimaan.

Valokuvaajan oikeudenkäyntiä on lykätty tulevalle viikolle. Häntä voi uhata viidentoista päivän vankeustuomio sekä 2000 ruplan eli noin 20 euron sakko.