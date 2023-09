Venäläinen kopterilentäjä loikkasi Ukrainaan – Tällainen oli salattu operaatio ”Tiainen”

Venäläisen helikopterilentäjän elokuisesta loikkauksesta Ukrainaan on tullut julki lisää tietoa.

– Juoni on kuin agenttielokuvasta, mutta kyse on Ukrainan sotilastiedustelun dokumenttielokuvasta, luonnehtii ukrainalaislehti Kyiv Post videota, jonka sotilastiedustelu HUR on julkaissut Youtube-kanavallaan.

Venäläisen Mi-8-kopterin päätymisestä lentotukikohtaan Harkovan alueella kerrottiin 23. elokuuta. Venäjä selitti tuolloin lentäjän erehtyneen suunnasta ja päätyneen Ukrainan puolelle vahingossa.

Kyse oli kuitenkin Ukrainan sotilastiedustelussa kuusi kuukautta huolellisesti valmistellusta operaatiosta, koodinimeltään ”Tiainen”. HUR:in mukaan operaatioon kuului paitsi venäläinen taisteluhelikopteri, myös arvokkaiden tietojen ja salaisen teknisten laitteistojen haltuun saaminen.

Venäläiskopterin pilotti esitellään 28-vuotiaaksi kapteeni Maxim Kuzminoviksi Venäjän ilmavoimien 319. erillisestä helikopterirykmentistä.

– Otin yhteyden Ukrainan tiedustelupalvelun edustajiin, kertoo Kuzminov.

– Selitin tilanteeni heille. Minulle tarjottiin vaihtoehtoa, joka takaa turvallisuuden, uudet paperit ja rahallisen korvauksen. Keskustelimme yksityiskohdista ja ryhdyimme suunnittelemaan pakoani.

Lentäjä sanoo motiivinaan olleen Venäjän hyökkäyksen vastustaminen. Hän ei omien sanojensa mukaan halunnut olla osa sitä.

– En halunnut osallistua Venäjän rikoksiin Ukrainassa.

Kuzminov toteaa, että on ilmiselvää, että Ukrainassa ei ole fasisteja eikä natseja. Hän kuvaa meneillään olevia tapahtumia ukrainalaisten kansanmurhaksi.

– Olen hyvin pahoillani siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, sanoo Kuzminov, jonka kerrotaan saaneen vammoja, kun venäläiset otettiin kiinni laskeutumisen jälkeen.

Kaksi muuta miehistön jäsentä eivät halunneet antautua ja he menettivät henkensä.

– Tajusin, että olin lähellä rajaa ja jaoin sijaintini [Ukrainan erikoisjoukkojen kanssa]. Päätin yrittää, koska en ole kaukana.

– Lensin erittäin matalalla, radiohiljaisuudessa. Pääsin onnistuneesti yli ja laskeuduin, Kuzminov kuvailee.

Kuzminovin mukaan Venäjältä kesti kolme tai neljä päivää ymmärtää, mitä heidän pilotilleen oli tapahtunut.

Dokumenttielokuvan tekijät vertaavat operaatio ”Tiaista” Israelin salaisen palvelun Mossadin operaatioon koodinimeltään ”Timantti” vuonna 1966. Siinä Israel sai haltuunsa Irakista tuon ajan moderneimpiin kuuluvan hävittäjän, neuvostovalmisteisen MIG-21:n, jonka ominaisuuksia Yhdysvallat ja Israel sen jälkeen tutkivat yhdessä.