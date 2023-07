Venäläinen kamikaze-tankki räjähtää videolla

Venäläinen räjähteillä täytetty kamikaze-panssarivaunu räjähtää Ukrainan lennokin osumasta.

Asiasta kertoo Business insider.

Miinaan ajaneeseen panssarivaunuun iskeytyy Ukrainan lennokki, jonka jälkeen panssarivaunu räjähtää kappaleiksi.

Arvioiden mukaan räjähdyksen voimakkuus viittaa siihen, että panssarivaunu oli täytetty räjähteillä. Useimmiten venäläisen panssarivaunu räjähtäessä sen tykkitorni lentää ilmaan. Nyt räjähtäneestä vaunusta ei jää juuri mitään jäljelle.

Räjähteillä täytetyn panssarivaunun tarkoituksena on liikkua Ukrainan asemiin enne räjähtämistä. Vaunun kuljettaja asettaa vaunun liikkeelle ja hyppää pois kyydistä, minkä jälkeen vaunu jatkaa eteenpäin miehittämättömänä.

Videolla ei näy, että vaunun sisällä olisi ollut miehistöä.

Videon kuvaussijainniksi on paikantunut Itä-Ukrainassa sijaitseva Marinkan alue. Venäjä on käyttänyt kamikazetankkeja alueella.

#Ukraine: "If at first you don't succeed" When a Russian T-62MV repurposed as a crude VBIED was disabled by an AT mine yet drone-dropped munitions failed to destroy it, Ukrainians used an FPV loitering munition instead- to extremely explosive effect. pic.twitter.com/46GN7bc15w

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 30, 2023