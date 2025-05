Moskovan agentti suostutteli naisen salamurhayritykseen

Todennäköinen venäläinen agentti suostutteli ukrainalainen naisen yrittämään murhata ukrainalainen aktivisti Serhii Sternenko. Sternenko on ukrainalaisen nationalistipuolueen Oikean sektorin entinen johtaja. Asiasta kertoi Meduza.

Sternenko joutui murhayrityksen kohteeksi 1. toukokuuta 2025 Kiovassa. Hyökkäys tapahtui hänen kotinsa lähellä.

Hyökkääjä oli nainen, joka ampui Sternenkoa kohti. Hän haavoittui, mutta ei saanut hengenvaarallisia vammoja.

Epäilty 45-vuotias nainen pidätettiin. Tietojen mukaan hän on työtön ja sairauseläkkeellä.

Ukrainan turvallisuuspalvelun mukaan Venäjän tiedustelupalvelu rekrytoi naisen vuoden 2024 lopulla.

Nainen kertoi oikeudessa, että hän luuli viestittelevänsä Ukrainan turvallisuuspalvelun työntekijän kanssa. Hän sanoi pelänneensä aluksi mutta lopulta rakastuneensa henkilöön, vaikka he eivät koskaan tavanneet kasvotusten.

Naiselle ensin annettiin ohjeita valvoa ja kuvata tiettyjä ajoneuvoja. Myöhemmin hänet ohjeistettiin kokoamaan räjähteitä. Lopulta hän sai koordinaatit pistoolin sijaintiin ja ohjeen tappaa Starnenko tämän kodin ulkopuolella.

