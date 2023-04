”Venäjän voittamattomuuden aura lensi ikkunasta ulos”

USA:n asevoimien poliittis-sotilaallisten asioiden asiantuntija, upseeri Fred Hoffman tyrmää Twitterissä Vladimir Putinin väitteet siitä, miksi Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteet huononevat.

Putin sanoi keskiviikkoisessa puheessaan 17:lle suurlähettiläälle Moskovassa, että Venäjän ja länsimaiden suhteiden huononemisen syy olisi erilaiset lähestymistavat uuden maailmanjärjestyksen muodostamiseen.

Etenkin Yhdysvaltain ulkopolitiikan Putin nimesi puheessaan syyksi huonoille suhteille. Hän myös väitti tukeneensa aina mahdollisimman vahvojen Yhdysvaltain-suhteiden muodostamista.

Näitä väitteitä Hoffman ei sulata.

– Ei, tuo ei ole se syy. Sinä itse typerästi päätit hyökätä Ukrainaan viime helmikuussa. Se on syy, miksi Yhdysvallat (ja suurin osa muusta sivistyneestä maailmasta) kohtelee Venäjää kuin hylkiötä, ihan kuin olisitte Pohjois-Korea, upseeri kirjoittaa.

Hän toteaa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan tuhonneen maan maineen.

– Miten tuo kolmen päivän ”sotilaallinen erityisoperaatio” toimi sinulle? Tuhansia ja tuhansia ja tuhansia kuolleita ja vammautuneita venäläisiä sotilaita, satoja tuhansia muita, jotka pakenivat Venäjältä välttääkseen asevelvollisuuden, epäonnistuneita maahyökkäyksiä… Venäjän voittamattomuuden aura on lentänyt suoraan ikkunasta ulos, hän sättii.

– Mutta toki, syytä Yhdysvaltoja omasta valtavasta typeryydestäsi.

Putinin keskiviikkoinen puhe nousi otsikoihin myös siksi, ettei yksikään suurlähettiläs taputtanut hänelle puheen päätteeksi.

Nah, that's NOT the reason. You stupidly decided to invade #Ukraine last February. That's the reason the US (and most of the civilized world) treats #Russia like a pariah, like you're North Korea.

So, how'd that three-day-long "Special Military Operation" work out for you?… https://t.co/APatVS3NA5

— Fred Hoffman, D.Sc. 🇺🇸🇺🇦 (@InfoAgeStrategy) April 7, 2023