Vladimir Putin piti puheen, kukaan ei taputtanut – ”Kaveri on todellakin ymmällään”

Venäjän diktaattori Vladimir Putin päättää alla näkyvällä videolla puheensa uusille suurlähettiläille Moskovassa. Lopetettua puheensa Putin selvästikin odottaa aplodeja. Sellaisia ei kuitenkaan tule. Tämän jälkeen Venäjän johtaja ei oikein näytä tietävän, kuinka reagoida ja jatkaa kiitossanojen jälkeen.

– Valitettavasti seremoniamme päättyy tähän. Koska terveysturvallisuussäännöt ovat yhä voimassa, emme voi keskustella kasvokkain. Olen kuitenkin varma, että tällainen tilaisuus tulee työmme kuluessa, Putin lopulta selittää.

– Kaikkea hyvää teille, kiitos, Putin lopulta toteaa.

Aplodeja ei kuitenkaan tule tässäkään vaiheessa.

Puheen noloon loppuun on kiinnitetty runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa.

– Kaveri on todellakin ymmällään, joka on harvinaista hänen tiedustelu-upseeritaustallaan. Lopuksi vielä sopertaa: kaikkea hyvää, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho toteaa Twitterissä.

Ruotsalainen Venäjä-asiantuntija Anders Åslund taas luonnehtii hetkeä ”herkulliseksi”.

– Putin selvästi odotti kohteliaita aplodeja, mutta ei saanut niitä. Suurlähettiläät – joista osaa oli ripitetty – odottivat ainakin kädenpuristusta, ja he eivät saaneet sitä. Tämä näyttää, ettei Moskovassa tarvitse pitää lähetystöjä tai lähettiläitä. Painukaa kotiin, Åslund lataa Twitterissä.

CEPA-ajatushautomon vanhempi tutkija Olga Lautman veistelee sarkastisesti, että Kreml tullee määrittämään epäystävällisiksi kaikki ne maat, joiden lähettiläät olivat paikalla.

– Se kiusallinen hetki, kun lakia pakeneva sotarikollinen lopettaa puheensa hiljaisuuteen, Lautman summaa tilanteen.

