Venäjän vangeista jopa kolmannes sodassa

Venäjällä vankien määrä on vähentynyt kolmanneksella sen jälkeen kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäsen Ukrainaan talvella 2022. Asiasta kertoo Britannian puolustusministeriö.

Vankien määrä Venäjän vankeinhoitolaitoksissa oli hyökkäyksen alussa noin 465 000. Ministeriön mukaan vankimäärä laskenut on laskenut noin 150 000:lla.

Ministeriö kertaa, että pelkästään yksityisarmeija Wagner rekrytoi heinäkuun 2022 ja helmikuun 2023 välillä noin 48 000 vankia. Näistä vangeista noin 17 000:n tiedetään kuolleen sotatoimissa.

Uutistoimisto Reuters kertoi keväällä, että vuosien 2022 ja 2023 välillä Venäjän vankiloista vapautettiin noin 105 000 vankia. Tämä tarkoittaisi, että kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olisi ehditty vapauttaa lähes 50 000 lisää. Reuters pohjaa keväiset lukunsa Venäjän vankeinhoitojärjestelmän virallisiin tilastoihin, mutta muilta osin lukujen oikeellisuutta on mahdotonta tarkistaa.

Huomattavien lukujen puolesta puhuu kuitenkin myös se, että esimerkiksi Krasnojarskissa on alkuvuodesta jouduttu sulkemaan kokonaisia työsiirtoloita, sillä niissä ei enää ollut vankeja. Asiasta kertoi maaliskuussa alueen ihmisoikeusvastaava.

Hyökkäykseen lähteville vangeille luvataan erilaisia etuuksia siitä hyvästä, että vaihtavat vapausrangaistuksensa taistelemiseen. Etunenässä: vapaus. Armahdus ei kuitenkaan ole automaattinen, mutta ilmeisen moni sen saa. Myös vankien mahdolliset velkoja on luvattu antaa anteeksi. Heille myös maksetaan sotimisesta paikalliseen palkkatasoon nähden melko hyvä korvaus.

Venäjän miestappiot ovat vakiintuneet runsaan tuhannen sotilaan päivittäisten tappioiden tasolle toukokuusta alkaen. Islantilaisen Ragnur Gudmudssonin ylläpitämän avoimen tilaston mukaan tällä tahdilla Venäjän asevoimat on menettänyt 600 000 sotilasta elokuun 19. päivänä.

Maanantain 15.7. aikana Venäjä menetti kuolemisen, haavoittumisen tai katoamisen johdosta hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan 1100 sotilasta. Sunnuntaina se menetti noin 1200 sotilasta.

Venäjä tekee kaikkensa välttääkseen liikekannallepanoa, Britannian puolustusministeriö arvioi.

Tästä huolimatta ainakin maaliskuussa lähes puolet venäläisistä uskoi, että uusi osittainen liikekannallepano on edessä lähikuukausina.

